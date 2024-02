Stiri pe aceeasi tema

- Fetița, in varsta de 9 ani, care a fost gasita moarta intr-un apartament din Galați, a fost ucisa de mama ei! Vecinii susțin ca au auzit mai multe țipete infioratoare de copil. Ce s-ar fi intamplat in locuința respectiva cu o noapte in urma. Micuței i-ar fi fost administrate, de asemenea, și unele medicamente.…

- Un scandal domestic a izbucnit in noaptea dintre ani, intr-un imobil din Cluj-Napoca.Un barbat de 42 de ani a lovit o femeie de 29 de ani, concubina acestuia. Barbatul s-a ales cu ordin de restricție și brațara electronica de supraveghere. ,,La data de 1 ianuarie a.c., in jurul orei 04.20, Poliția…

- Procuratura raionului Glodeni a terminat urmarirea penala și a expediat in instanța de judecata cauza penala, in privința unui tanar, invinuit de omor savarșit cu deosebita cruzime profitand de starea de neputința a victimei .

- Justitia franceza a ordonat astazi trimiterea in judecata a liderei extremei drepte Marine Le Pen, a partidului sau Adunarea Nationala si a altor 26 de persoane intr-o ancheta privind deturnarea de fonduri publice europene intre 2004 si 2016. Potrvit anchetei, banii erau folosiți pentru remunerarea…

- La data de 4 decembrie a.c., polițiștii satmareni au fost sesizați de catre un barbat de 51 de ani, din municipiul Satu Mare, despre faptul ca ar fi fost agresat de catre o persoana in scara blocului de locuințe in care domiciliaza, situat pe strada Botizului. In urma verificarilor efectuate, polițiștii…

- Procuratura Anticorupție (PA) anunța despre finalizarea și remitere in instanța de judecata a 6 episoade disjunse din cauza penala denumita generic „Frauda cu produse petroliere”, in privința a doi invinuiți, fiindu-le incriminata savirșirea infracțiunii de delapidare a averii straine și escrocherie.…

- Procuratura Anticorupție informeaza despre terminarea urmaririi penale in privința deputatului Alexandr Nesterovschi, invinuit de corupere pasiva in proporții deosebit de mari, in interesul unui grup criminal organizat și pregatirea finanțarii partidelor politice, din surse interzise de lege savarșita…

- Atac nocturn al rușilor - Forțele ruse au atacat Ucraina noaptea trecuta folosind doua rachete Kh-59 și trei drone Shahed-136/131, a anunțat Statul Major General. Apararea aeriana a doborat toate rachetele și dronele.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate…