Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 50 de ani, care locuieste in Ancona, Italia, a facut prapad in jurul lui cand a vazut ca vecinii au organizat o petrecere cu gratar. Barbatul a intrat brusc in curtea lor și a inceput sa-i atace verbal și apoi fizic. I-a batut cu matura Un barbat peruvian a fost […] The post Un…

- Un cuplu de peruani a fost atacat cu o coada de matura de vecinul lor roman, in timp ce faceau un gratar acasa, intr-un bloc din Ancona. Soția romanului a intervenit și ea in scandal, scrie cotidianul italian Il Resto del Carlino.Soția și soțul au vecinii in timp ce aceștia faceau un gratar. Cuplul…

- Un roman din Ancona și-a atacat din senin vecinii peruani cu o coada de matura, in timp ce aceștia pregateau un gratar. In ajutor i-a sarit și soția, care s-a ocupat personal de vecina din Peru. O familie de peruani din Ancona a cerut ajutorul poliției dupa ce a fost atacata din senin in timp ce faceau…

- Un roman a recurs la un gest șocant in Italia. Și-a batut vecinii cu coada de la matura, dupa ce a observat ca faceau gratar in curtea din spate a casei. Cei doi se aflau in curtea casei lor, iar barbatul i-a atacat. Iata ce l-a deranjat pe roman!

- Un barbat din comuna Tritenii de Jos, județul Cluj a fost trimis in judecata in luna decembrie a anului 2023, dupa ce și-a batut soția cu o coada de matura. Citește și: Barbat din Tritenii de Jos, trimis in judecata pentru violența in familie! I-a dat cu coada de matura… Acum, barbatul a fost condamnat…

- Un roman dat disparut in Italia la inceputul acestei luni a fost gasit mort weekendul trecut. Se pare ca el a fost implicat intr-un accident de circulație chiar in ziua in care a fost vazut ultima data. Mașina a cazut intr-o rapa si nu fost vazuta din cauza vegetatiei abundente. Dorel Vaduva, de 44…

- Sorin Grindeanu a stat fața in fața cu Anca Alexandrescu, intr-o noua ediție a emisiunii Culisele Statului Paralel. Principalele declarații ale lui Sorin Grindeanu: ”Documentele aratate de dvs despre problemele podului de la Braila erau reale” – Si de ce nu le-ați facut publice? ”Problema noastra…

- In orice societate exista criminalitate, iar faptașii sunt de toate genurile, de la cei mai marunți, la cei mai versați. Punctul cel mai inalt al acestei ierarhii neoficiale o reprezinta criminalitatea „gulerelor albe”, o denumire data infracțiunilor savarșite de persoane care ocupa funcții inalte in…