- Un roman din Ancona și-a atacat din senin vecinii peruani cu o coada de matura, in timp ce aceștia pregateau un gratar. In ajutor i-a sarit și soția, care s-a ocupat personal de vecina din Peru. O familie de peruani din Ancona a cerut ajutorul poliției dupa ce a fost atacata din senin in timp ce faceau…

- • La Lapoș, doar doua cupluri au spus ”DA”, iar la Salciile, Talea și Tataru – trei; • Zeci de prahoveni și-au gasit jumatatea peste mari și țari • De la inceputul lui 2024, in jumatate de județ-ZERO casatorii N.Dumitrescu La nivelul Prahovei, nu mai este de mult timp o noutate faptul ca numarul locuitorilor…

- Caz șocant in Italia. Un barbat care a fost dat disparut in urma mai mult timp a fost gasit mort in propria mașina, cazuta intr-o rapa. Dorel era cautat de trei saptamani de familia lui. A fost solicitat ajutorul poliției, iar in cele din urma, veștile au fost tragice.

- Un roman a provocat un grav accident in Italia, in urma caruia prietenul lui a murit, in timp ce partenera șoferului este ranita. Barbatul este acuzat ca a fugit de la fața locului, sperand ca va scapa de polițiști, dupa ce s-a urcat baut la volan.

- Catalin, un adolescent roman in varsta de 16 ani, a fost gasit mort in urma cu cateva zile, dupa ce familia l-a dat disparut. Baiatul a recurs la un gest extrem, iar ieri a fost condus pe ultimul drum. Zeci de persoane le-au fost alaturi parinților indurerați.

- Prim-ministrul Dorin Recean a comentat in debutul ședinței Guvernului din 21 decembrie scandalul iscat in jurul ministrei Justiției, Veronica Moraru-Mihailov, și a soțului acesteia, care ar fi fost vizat anterior intr-un dosar de corupție. Premierul susține ca „atacurile” și incercarile de a „discredita”…