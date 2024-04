Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej – Secția 5 Poliție Rurala Dej au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui barbat de 41 de ani, din comuna Mica, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de rele tratamente aplicate minorului și violența in familie. Polițiștii au demarat cercetarile la…

- Doua persoane au fost agresate de un roman in timp ce se pregateau sa faca un gratar in curtea lor. Situația a escaladat rapid atunci cand vecinul roman in varsta de 50 de ani a intrat brusc in curtea lor și a inceput sa-i atace verbal și apoi fizic.

- Incidentul șocant s-a petrecut chiar in centrul orașului Milano, scrie stiridiaspora, citand presa insulara.Victima, a carei identitate nu a fost dezvaluita public, se intorcea de la supermarket in momentul in care a fost acostata pe strada de catre cerșetor, iar dupa ce a refuzat sa-i dea bani, acesta…

- Luptatorul MMA care a batut cu bestialitate o tanara in Centrul Vechi din București a fost arestat preventiv. Moldoveanul a agresat-o pe femeie, iar mai apoi a abandonat-o in stare critica in scara unui bloc. Polițiștii l-au reținut in urma cu o zi.

- Un roman a fost arestat in Italia sub acuzația de exploatare a muncitorilor și transformarea lor in sclavi in timp ce lucrau la cules de portocale. Barbatul nu numai ca ii supunea pe acești muncitori la condiții de munca inumane, ci și le fura banii, conform informațiilor furnizate de autoritați.

- Un barbat a murit dupa ce, in urma cu trei saptamani, a fost lovit de barmanul unui club din Iași și a cazut, lovindu-se cu capul de betonul din fața intrarii in local. Agresorul a fost arestat preventiv. Procurorii au reținut ca, pe 13 ianuarie, la ora 4.34, inculpatul, in timp ce se afla in fata…

- Un tanar din Ilfov a ajuns dupa gratii pentru ca ar fi batut un adolescent in autobuz. Agresorul era impreuna cu un amic și, dupa un schimb de replici cu un adolescent, cei doi l-au lovit pe acesta cu pumnii și picioarele. In urma agresiunii, baiatul de 17 ani a avut nevoie de internare, scrie News.ro.

- Se adancește misterul in cazul adolescentului roman impușcat la Roma. Se pare ca in conflictul incheiat cu moartea baiatului de 14 ani ar fi fost implicate doua bande rivale, iar din una dintre aceste grupari ar fi facut parte chiar tatal vitreg al copilu