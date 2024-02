Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in Italia. Un barbat care a fost dat disparut in urma mai mult timp a fost gasit mort in propria mașina, cazuta intr-o rapa. Dorel era cautat de trei saptamani de familia lui. A fost solicitat ajutorul poliției, iar in cele din urma, veștile au fost tragice.

- Un muncitor roman de 27 de ani, Gavrila Grad, a murit in urma unui accident de munca intr-o companie din municipiul Amblar-Don, in Trentino. Tanarul – scrie ANSA – a fost strivit de un buștean cazut probabil dintr-un morman de lemne depozitat intr-o curte aparținand firmei Nord Palets in care lucra.…

- Un roman a provocat un grav accident in Italia, in urma caruia prietenul lui a murit, in timp ce partenera șoferului este ranita. Barbatul este acuzat ca a fugit de la fața locului, sperand ca va scapa de polițiști, dupa ce s-a urcat baut la volan.

- Gigi Becali l-ar aduce pe George Pușcaș, de la Genoa, insa iși pune problema salariului mare pe care atacantul il are in Italia. FCSB se afla in pregatiri in Antalya, Gigi Becali se uita dupa atacanți. Patronul roș-albaștrilor a pus ochii pe „varful” naționalei, George Pușcaș, și a spus ca va discuta…

- Cristian Pascu, navigator din Constanța, a fost arestat pe 21 decembrie pe aeroportul din Dubai, iar soția sa crede ca este vorba despre o confuzie sau un furt de identitate, conform Adevarul.Navigatorul, capitan de vas, urma sa ajunga in China pentru a prelua comanda unei nave. A ajuns pe aeroportul…

- Arheologii din Italia au descoperit 13 statuete din teracota asemanatoare celor din Scena Nasterii Domnului in timpul unor sapaturi realizate in situl antic Pompeii, informeaza agentia de presa ANSA. Arheologii din Italia au descoperit 13 statuete din teracota asemanatoare celor din Scena Nasterii Domnului…

- Catalin, un adolescent roman in varsta de 16 ani, a fost gasit mort in urma cu cateva zile, dupa ce familia l-a dat disparut. Baiatul a recurs la un gest extrem, iar ieri a fost condus pe ultimul drum. Zeci de persoane le-au fost alaturi parinților indurerați.

- Un barbat din Timișoara a fost arestat preventiv, vineri, 15 decembrie, dupa ce a fost prins in flagrant de DNA cand primea o mita de 15.000 de euro de la o persoana careia ii promisese ca poate interveni la judecatori pentru o solutie favorabila intr-un dosar civil, anunța DNA, intr-un comunicat.Suma…