Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini cu o noua inregistrare care il arata pe fondatorul grupului de mercenari Wagner, Evghenii Prigojin, eliberand primul lot de foști pușcariași trimiși la lupta in Ucraina, dupa ce și-au incheiat cele șase luni de serviciu. Pe filmare, Prigiojin este vazut