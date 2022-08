VIDEO. Scurgeri de amoniac în Donețk. Pericol de contaminare. Localnicii sunt sfătuiți să închidă ferestrele și să rămână în case Armata ucraineana a bombardat o instalație industriala din Donețk, exista o scurgere de amoniac și autoritațile le spun localnicilor sa inchida ferestrele și sa ramana in case. Zona marcata pe harta este in pericol de contaminare. Separatistii pro-rusi au acuzat fortele ucrainene de bombardarea miercuri a unei fabrici de bere din orasul ocupat Donetk, atac […] The post VIDEO. Scurgeri de amoniac in Donețk. Pericol de contaminare. Localnicii sunt sfatuiți sa inchida ferestrele și sa ramana in case appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

