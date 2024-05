Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, considera ca „oferta politica actuala nu e foarte convingatoare” pentru multi romani si ca simte in publicul din tara si din diaspora „dorinta unei schimbari profunde”. Prezent intr-o dezbatere organizata sambata, la Arad, cu ocazia lansarii volumului…

- Pentru fiecare noapte de cazare, statul roman ar fi platit 309 dolari, scriu jurnaliștii. Pe de alta parte, directorul Romarm a fost contactat pentru a oferi un punct de vedere insa a declarat ca nu vrea sa comenteze situația. Delegația Companiei Naționale Romarm a luat parte la targul de armament din…

- Din 27 aprilie 2024, Teodor Cilan a preluat toate prerogativele de rector al Universitatii Aurel Vlaicu din Arad (UAV). Vor urma schimbari la Universitatea de... The post Teodor Cilan, noul rector UAV: „Vor aparea unele schimbari in zona de management universitar” – interviu appeared first on Special…

- Degradarea in continuare a situatiei din Orientul Mijlociu ar avea "un impact economic puternic" asupra economiei mondiale, a apreciat luni ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, citat de AFP, noteaza Agerpres.

- BerbecEsti orientat spre propria ta persoana si spre nevoile tale personale in primele zile ale saptamanii, aspect favorabil evolutiei tale din toate punctele de vedere. Unele relatii parteneriale se vor sfarsi, deoarece iti vei da seama ca nu mai corespund cerintelor tale. Foarte importante sunt aspectele…

- Pe site-ul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale a fost lansat recent, in dezbatere publica, un proiect de act normativ care prevede introducerea unor noi ocupatii in codul COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania), conform site-ului Ministerului

- Cercetatorii anticipeaza ca in decurs de mai puțin de treizeci de ani, o noua forma umana va aparea pe scena globala, pregatita sa faca fața noilor provocari și oportunitați ale epocii contemporane.Potrivit studiilor realizate de cercetatorul Cadell Last de la Global Brain Institute, exista deja semnele…