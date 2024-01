Stiri pe aceeasi tema

- BCCO Alba Iulia a participat la o operațiune de amploare impotriva traficului de droguri. Zeci de percheziții in doua județe Polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia au participat luni dimineața la o operațiune de amploare impotriva traficului de droguri. Alaturi…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești, au efectuat cercetari, intr-un dosar penal, sub aspectul savarșirii infracțiunii de trafic de droguri de mare risc și au realizat o acțiune de…

- Un jandarm de la Brigada Speciala din Cluj a fost prins in trafic, in urma unui control de rutina cu droguri și un cantar. Polițiștii au controlat mașina și au gasit rucsacul, dar tanarul a spus ca nu este al lui, ci este al unui prieten.Conform informațiilor, barbatul lucreaza la Brigada Speciala…

- Sapte persoane au fost retinute pentru trafic de droguri, de DIICOT Iași, fiind acuzate ca au introdus in acest an cantitati mari de droguri in Romania, pe care ulterior le vindeau in scoli, cluburi si camine studentesti din Iasi si Cluj Napoca, scrie News.ro.Potrivit politistilor ieseni, pe parcursul…

- Un tanar de 21 de ani a fost prins cu o cantitate mare de substanțe interzise asupra lui. La data de 23 noiembrie a.c., polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Huedin, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au efectuat verificarea unui autoturism, fiind identificate droguri de risc și de mare…

- Un tanar de 21 de ani a fost prins cu 2 kg de droguri de risc și de mare risc, dar și cu substanțe psihoactive, in mașina. Baiatul facea trafic de droguri de doi ani de zile in județul Cluj.

- Carauș din Alba, condamnat pentru trafic de droguri: Facea naveta de la Cluj la București cu pastile de MDMA Un tanar din Sebeș care a fost prins in timp ce transporta droguri de la Cluj la București, a fost condamnat la inchisoare cu executare. Fapta pentru care acesta a fost judecat și condamnat…

- Un tanar de 23 de ani a fost reținut 24 de ore de polițiști și ulterior arestat preventiv pentru deținerea, comercializarea și consumul de droguri. De asemenea, a fost prins la volan, deși consumase substanțe interzise.