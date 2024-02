Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean maghiar a fost prins in flagrant delict in timp ce vindea droguri in Odorheiu Secuiesc. Acesta a fost arestat preventiv, luni, pentru 30 de zile, printr-o decizie a magistraților Tribunalului Harghita.Potrivit IGPR, duminica, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures, politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Biroul Teritorial…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești, au efectuat cercetari, intr-un dosar penal, sub aspectul savarșirii infracțiunii de trafic de droguri de mare risc și au realizat o acțiune de…

- Ieri, 29 decembrie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Vrancea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea, au documentat activitatea infracționala a trei barbați, cercetați pentru savarșirea infracțiunilor de trafic și deținere de droguri de risc și…

- La data de 11 decembrie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Vrancea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea, au efectuat 4 percheziții domiciliare, la persoane cercetate pentru trafic de droguri de risc, introducere in tara de droguri de risc…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Vrancea, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea, au documentat activitatea infracționala a unui barbat, banuit de savarșirea infracțiunilor de…