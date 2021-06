Stiri pe aceeasi tema

- Este de reținut doua lucruri. Primul. Maia Sandu a creat o structura paralela instituțiilor de stat care trebuie sa lupte cu corupția, care vine sa le controleze, sa le dirijeze și poate chiar, pe viitor, sa le dezlocuiasca pe cele de stat. Acest lucru l-a recunoscut chiar Maia Sandu in scurta…

- Ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, susține ca Romania urmeaza sa-și construiasca bugetul in funcție de prioritațile setate de Uniunea Europeana in PNRR. Pentru anul viitor, spune oficialul, țara noastra va include cu prioritate in buget acele proiecte care se regasesc și in PNRR.…

- Republica Moldova va primi 600 de milioane de euro de la Uniunea Europeana pentru relansarea economica a țarii care a fost grav afectata de pandemia de COVID-19. Despre aceasta a anunțat eurodeputatul roman Siegfried Mureșan. ”Cea mai buna veste pe care cetațenii Republicii Moldova au primit-din partea…

- Redeschiderea UE in 2021, al doilea an de pandemie, ofera informații cu privire la diferitele masuri in vigoare, inclusiv cu privire la cerințele in materie de carantina și testare pentru calatori, certificatul EU Digital COVID pentru a va ajuta sa va exercitați dreptul la libera circulație, precum…

- Unul din sectoarele de suport ale Uniunii Europene este domeniul agricol și contribuția la imbunatațirea nivelului de trai al cetațenilor din mediul rural, in special educația in sectorul agricol – un sector cheie al economiei Republicii Moldova. Colegiul Agroindustrial din Ungheni (CAI Ungheni) este…

- Tarile din G7 se apropie de un acord privind un impozit minim pe profitul multinationalelor, deschizand calea pentru un acord global in acest an, a anuntat publicatia Financial Times (FT). Un acord in cadrul G7 ar putea fi anuntat vineri, dupa ce in ultimele zile au fost inregistrate progrese in cadrul…

- Lagarde a subliniat ca cresterea economica a UE va fi ”foarte rapida” in semestrul al doilea. Potrivit celor mai recente previziuni economice ale Fondului Monetar International (FMI), economia UE va avansa cu 4,4% in 2021, un ritm aproximativ similar cu cel al economiilor dezvoltate, dar cu mult in…

- CHIȘINAU, 7 apr – Sputnik. Banca Naționala a Moldovei (BNM) a organizat miercuri, 7 aprilie, o masa rotunda cu genericul „Rolul unei banci centrale in modernizarea societații – provocari in economiile emergente”. Evenimentul a fost desfașurat online, in parteneriat cu instituții reprezentante ale…