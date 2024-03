Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul Siegfried Muresan, presedintele Comitetului Parlamentar de Asociere UE - Republica Moldova, a anuntat ca cei de la Comisia Europeana au prezentat, miercuri, propunerea de integrare graduala a Republicii Moldova si a celorlalte state candidate in Piata Unica Europeana, in paralel cu procesul…

- Siegfried Mureșan, in plenul Parlamentului European: Noi, instituțiile Uniunii Europene, trebuie sa ne implicam mai activ in a ajuta țarile candidate sa indeplineasca criteriile de aderare Intervenția deputatului european Siegfried Mureșan (PNL / PPE), vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul…

- Partidul Popular European (PPE) se reuneste in congres astazi si maine la Bucuresti pentru a marca startul campaniei sale electorale pentru alegerile europene din iunie, in care sondajele de opinie il plaseaza drept prima forta politica, potrivit Agerpres. Atentia se va concentra asupra politicienei…

- „In urma cu doi ani, razboiul de agresiune nejustificat si in curs al Rusiei impotriva Ucrainei a marcat revenirea unui conflict de mare intensitate pe continentul nostru. Strategia industriala europeana in domeniul apararii (EDIS) stabileste o viziune clara, pe termen lung, pentru a atinge gradul de…

- Republica Moldova va fi scutita de achitarea contribuțiilor financiare anuale pentru participarea la programele Uniunii Europene. Proiectul de lege privind ratificarea Acordului-cadru, incheiat prin schimb de scrisori, dintre Republica Moldova și Comisia Europeana pentru aplicarea suspendarii contribuțiilor…

- "La 12 februarie, s-a publicat, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Directiva (UE) 2024/505 a Parlamentului European si a Consiliului din 7 februarie 2024 de modificare a Directivei 2005/36/CE in ceea ce priveste recunoasterea calificarilor profesionale ale asistentilor medicali generalisti formati…

- ”Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, tocmai a anuntat in plenul Parlamentului European ca retrage propunerea controversata privind reducerea nejustificata a consumului de pesticide in Europa. Noi, europarlamentarii PNL si intreg Grupul PPE, am fost intotdeauna impotriva propunerii care…