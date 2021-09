Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, politistii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș, sub coordonarea unui procuror The post Percheziții in Mureș, intr-un dosar de talharie! Doi tineri reținuți, risca sa ajunga dupa gratii appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Percheziții in Mureș, intr-un…

- Au furat un BMW parcat pe strada Andrei Doga din sectorul Rașcani pentru a se aventura prin oras, iar acum risca ani grei de inchisoare. Suspectii sunt doi tineri de 16 și 18 ani, locuitori ai Capitalei, care au fost reținuți de oamenii legii.

- O plimbare matinala pe strazile Capitalei ar fi putut fatala pentru un barbat. Acesta a fost injunghiat cu un cutit chiar in plina strada.S-a intamplat in data de 30 august, pe strada Uzinelor din Chisinau.Agresorul s-a dovedit a fi un barbat in varsta de 42 de ani.

- Un barbat cu varsta de 29 ani a fost reținut de catre ofițerii Secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de Poliție a sectorului Centru, din capitala, fiind suspectat de savarșirea unui furt.

- Doi tineri, dintre care unul este minor, din localitatea Budacu de Sus au fost reținuți de polițiști, dupa ce in seara zilei de 15 august, in timp ce se aflau in municipiul Bistrița, au talharit o femeie. Cei doi risca sa ajunga dupa gratii pentru 30 de zile. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale…

- Patru barbati care au provocat un scandal pe o strada din judetul Olt au fost calmați de politisti cu focuri de avertisment. Cei patru barbați au fost retinuti initial pentru 24 de ore. Aceștia sunt cercetati sub control judiciar. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Olt,…

- Urmare apariției in spațiul public a unor informații și imagini privind un barbat care ar fi fost agresat, in seara zilei de 26 iunie 2021, in orașul Ocna Mureș, Compartimentul de informare și relații publice al Inspectoratului de Poliție Județean Alba face urmatoarele precizari: In noaptea de 26/27…

- Doi tineri, de 19 și 23 de ani, au fost prinși in seara zilei de ieri de catre carabinierii Direcției Regionale „Centru” a IGC ce patrulau sectoarele mun. Chișinau. Aceștia aveau droguri asupra lor.