- Trei elevi au batut crancen, cu pumnii si cu picioarele, un coleg. Scenele au avut loc intr-o scoala din Teleorman, cazul se afla la ParchetImagini in care apar trei tineri care il bat crunt pe un al patrulea, lovindu-l de mai multe ori cu pumnii si picioarele, la Turnu Magurele, au aparut in spatiul…

- Polițiștii Direcției de poliție a mun.Chișinau in comun cu cei ai Inspectoratului de poliție Centru au identificat 4 suspecți implicați in infracțiunile de escrocherie savarșite recent prin metoda ,,ruda implicata in accidentul rutier". Potrivit oamenilor legii 3 dintre suspecți au fost reținuți pentru…

- Doi au furat, unul a pazit intrarea. Planuri eșuate pentru trei tineri din Bucerdea Granoasa. Sunt reținuți și cercetați de poliție Doi au furat, unul a pazit intrarea. Planuri eșuate pentru trei tineri din Bucerdea Granoasa. Sunt reținuți și cercetați de poliție Trei tineri din Bucerdea Granoasa, au…

- Doi tineri din Alba Iulia prinși de polițiști in timp ce au spart un aprozar. Nu au reușit sa fure nimic Doi tineri din Alba Iulia au fost prinși in flagrant, in timp ce incercau sa sparga un aprozar. S-a intamplat in seara zilei, de 13 martie, 2024, in jurul orei 22.30. Dupa ce au spart geamul magazinului…

- Scene șocante in București! Jucator de baschet, batut de suporteri ai CSA Steaua: Agresorii au fost reținuți / VideoUn jucator de baschet legitimiat la un club din București a fost agresat de mai mulți indivizi, suporteri ai echipei CSA Steaua. Agresorii au fost reținuți de polițiștii din București.La…

- Patrula de carabinieri a Direcției Regionale „Centru” a depistat doi consumatori de substanțe interzise. Cazul a avut loc la data de 24 ianuarie, pe o strada din sectorul Rișcani al capitalei.

- Polițiștii au reținut doi barbați din Popești Leordeni, de 23 și 24 de ani, implicați in dosarul care vizeaza furtul mai multor bijuterii, unui pistol letal și 24 a de cartușe dintr-o locuința din Voluntari, anunța IPJ Ilfov, relateaza Mediafax.„La data de 18 ianuarie a.c., la sediul Inspectoratului…