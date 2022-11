Angajații și patronii restaurantelor din Piața Sfatului din Brașov au organizat marți, un protest fața de decizia administrației locale de a inchide terasele pe timpul iernii. Oamenii au intins paturi pe jos mimand o ieșire la picnic in speranța ca nemulțumirile lor vor fi luate in seama.Unitațile de alimentație publica din centrul Brașovului au trebuit […] The post VIDEO. Protest inedit in Brașov: angajații și patronii restaurantelor din Piața Sfatului au ieșit cu paturile la „picnic” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .