- Mii de cadre didactice și personal auxiliar din Educație au pornit in marș, vineri la pranz, din Piata Victoriei spre Cotroceni, in timp ce la Guvern se deruleaza o noua runda de negocieri intre liderii sindicali și premierul Nicolae Ciuca. Oamenii scandeaza lozinci impotriva Guvernului, a coalitiei…

- Presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie ”Spiru Haret”, Marius Nistor, a declarat, joi, ca este posibil ca anumiti incitatori sa se fi infiltrat in grupurile de profesori, unii chiar motivati politic si anunta ca le-a cerut colegilor sa fie atenti la astfel de situatii si mesaje. Marius Nistor…

- Peste 15.000 de profesori marșaluiesc, marți dupa-amiaza, din Piața Victoriei spre Palatul Cotroceni in cadrul celui mai mare protest organizat in ultima perioada in București. In Piața Victoriei, profesorii au cantat, ironic, „O lume minunata”, melodia cu care Klaus Iohannis a fost intampinat la Sibiu…

- Peste 1.000 de cadre didactice protesteaza, vineri dimineața, la Sibiu, la o zi distanța de colegii lor care au ieșit in strada, joi, cu zecile de mii, in Capitala și in mai multe orașe din țara și dupa vizita oficiala a lui Klaus Iohannis și a președintelui Germaniei Frank-Walter Steinmeier. „In data…

- Cateva mii de cadre didactice protesteaza joi in Piața Victoriei, in cea de a patra zi a grevei generale. Aproximativ 10.000 de oameni participa la mitingul profesorilor din Piața Victoriei. Sute de elevi s-au alaturat protestului, anunțand ca susțin demersul cadrelor didactice. Liderii sindicatelor…

- Sindicalistii din Educatie au anuntat, miercuri, dupa intalnirea cu premierul Ciuca, la Palatul Victoria ca nu s-a ajuns la un acord si ca greva din invatamant va incepe luni, 22 mai, pentru ca promisiunile sunt nesatisfacatoare. ”Ni s-au avansat niste propuneri pe care noi le consideram nesatisfacatoare,…