- Candidatul independent la presedintia SUA Robert F. Kennedy Jr. a avut un parazit in creier in urma cu mai mult de un deceniu, dar s-a recuperat complet, a declarat campania sa, dupa ce New York Times a relatat despre aceasta afectiune, potrivit news.ro.In urma cu 12 ani, Kennedy a declarat ca un medic…

- Presedintele Klaus Iohannis se va vedea, marți, cu presedintele Statele Unite ale Americii, Joe Biden, in cadrul vizitei de lucru pe care o va efectua, marti si miercuri in SUA. Agenda discuțiilor include situatia din Ucraina si din bazinul Marii Negre, precum si intarirea securitatii in spatiul euroatlantic,…

- „Imi suspend campania”: Donald Trump a creat luni o surpriza trimitand acest mesaj sustinatorilor sai, o gluma de 1 aprilie, care avea de fapt scopul de a strange noi fonduri pentru candidatura sa la alegerile prezidentiale din noiembrie, relateaza AFP. Fostul presedinte republican, care incearca sa-l…

- Fostul președinte american Donald Trump a facut o declarație surprinzatoare luni, exprimandu-și opoziția fața de interzicerea platformei TikTok in Statele Unite. Aceasta poziție vine in contrast direct cu cea a actualului șef de stat, Joe Biden, care este pregatit sa susțina un proiect de lege ce ar…

- Duelul dintre democratul Joe Biden si republicanul Donald Trump a inceput: cei doi posibili rivali la alegerile prezidentiale din 5 noiembrie au efectuat joi doua vizite concurente la granita SUA cu Mexicul pentru a discuta despre imigratie, un subiect fierbinte al campaniei electorale.

- Donald Trump a obținut o victorie de rasunet la alegerile primare din Carolina de Sud, in fața rivalei sale republicane, Nikki Haley . Situatia este cu atat mai umilitoare pentru Nikki Haley, 52 de ani, reprezentanta a aripii moderate a Partidului Republican, cu cat ea a fost guvernatoare a acestui…

- Pentru ca Europa sa umple golul lasat de absența Americii ar fi necesar mult mai mult decat creșterea cheltuielilor pentru aparare. A doua aniversare a invaziei Rusiei in Ucraina , pe 24 februarie, și amenințarea continua pe care o prezinta Vladimir Putin, președintele Rusiei, pentru Europa, erau intotdeauna…

- Presedintele american Joe Biden l-a criticat din nou marti pe predecesorul sau la Casa Alba, Donald Trump, spunand ca sunt periculoase declaratiile acestuia prin care a contestat principiul solidaritatii NATO prevazut de Articolul 5 al Tratatului fondator. El a acuzat totodata ca in loc sa-l traga la…