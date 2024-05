Campia Libertații va gazdui, in acest weekend, doua designuri florale ca expresii artistice ale floriștilor din Blaj, adevarate povești vii care reflecta frumosul, istoria, cultura și valorile comunitații. „Oglindește-ți sufletul și lupta pentru visul tau” și „Cauta in interiorul tau liniștea și pacea” sunt cele doua lucrari florale care vor intampina blajenii și oaspeții Blajului […] The post Patru cunoscute florarii din Blaj amenajeaza doua tablouri florare, cu ocazia Sarbatorii Libertații first appeared on blajinfo.ro | stiri blaj | ziar blaj .