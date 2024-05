Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia va oferi 30 de milioane de euro pentru ,,consolidarea securitații energetice și la imbunatațirea sectorului educației” din Rep. Moldova, anunț facut de prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store in timpul intrevederii sale cu președintele moldovean Maia Sandu, aflat in vizita la Oslo.

- Se ofera o prima generoasa pentru fiecare angajat in parte in cadrul unei companii. Cine poate sa primeasca banii? Compania de stat Transelectrica este cea aflata in centrul discuțiilor. Aceasta a fost subiectul unui raport dur al Curții de Conturi, care a evidențiat o serie de practici financiare discutabile…

- Moldova este obligata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CtEDO ) sa plateasca circa 370 mii de euro in urma hotararilor pronunțate in 2023, in privința statului nostru, potrivit raportului agentului guvernamental pentru anul trecut, aprobat astazi in ședința Guvernului.

- Susținatorii oligarhului fugar Ilan Șor au protestat in localitatea Congaz din Gagauzia unde a fost dat startul construcției liniei electrice aeriene Vulcanești-Chișinau, care unește sistemul energetic al Rep. Moldova cu cel al Romaniei, eveniment la care a participat și Maia Sandu.

- Polițiștii au luat la puricat astazi 9 locuințe și sedii de firme din Bistrița și Nasaud. Vizați ar fi samsari care aduceau mașini din Polonia și le vindeau in județ, fara a avea firma și a plati taxe și impozite statului. Faptele cercetate de procurori sunt: evaziune fiscala, efectuarea de operațiuni…

- Eveniment Un nou curs de infirmiera, organizat de Crucea Roșie Teleorman martie 6, 2024 10:37 Persoanele care doresc sa obțina o calificare in meseria de infirmiera se pot inscrie la un nou curs organizat de Filiala de Cruce Roșie Teleorman. Durata cursului este de 720 de ore, iar o condiție obligatorie…

- In ziua de 20 februarie, Comisia a anunțat un ajutor umanitar inițial in valoare de 83 de milioane EUR pentru a sprijini persoanele afectate de razboiul Rusiei impotriva Ucrainei in 2024. Atacurile indreptate intenționat de catre Rusia asupra infrastructurii energetice și civile esențiale a Ucrainei,…

- Comisia Europeana a anunțat acordarea unui ajutor umanitar inițial in valoare de 83 de milioane de euro pentru a sprijini persoanele afectate de razboiul Rusiei impotriva Ucrainei in 2024. Potrivit unui comunicat al CE, atacurile indreptate intenționat de catre Rusia asupra infrastructurii energetice…