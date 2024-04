Stiri pe aceeasi tema

- Unele banci occidentale au inceput sa faca lobby contra propunerilor Uniunii Europene de a redistribui miliarde de euro din dobanzile la activele rusesti inghetate in Occident, din cauza temerilor ca s-ar putea confrunta cu litigii costisitoare, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze…

- Un dispozitiv exploziv a fost lansat in zona gardului unde se afla rezervoarele de combustibil diesel, a declarat conducerea centralei nucleare, adaugand ca expertii AIEA de la centrala nucleara au fost notificati cu privire la bombardament.Reuters mentioneaza ca informatia nu poate fi verificata deocamdata.Centrala…

- Autoritațile moldovenești se vor concentra pe contracararea incercarilor Rusiei de a manipula opinia publica inainte de alegerile prezidențiale și parlamentare din țara, deoarece considera improbabila o amenințare militara in timp ce armata rusa lupta in Ucraina, acest lucru a fost declarat de premierul…

- Cetațeanul sud-coreean a fost arestat de autoritațile ruse sub suspiciunea ca a transmis secrete de stat serviciilor de informații straine, a declarat, sub protecția anonimatului, un oficial din randul forțelor de ordine, citat de agenția rusa de știri de stat TASS, relateaza publicația independenta…

- Invazia Ucrainei din 2022 a impiedicat foarte mult activitatea rusa de informații in Europa. In total, 600 de diplomați au fost expulzați din UE dupa izbucnirea razboiului, dintre care aproximativ 400 erau considerați ofițeri de informații care operau sub acoperire diplomatica. Cu toate acestea, de…

- Chișinaul va permite deschiderea secțiilor de votare pentru alegerile prezidențiale din Rusiei doar in cadrul misiunilor diplomatice. Autoritațile vor interzice desfașurarea scrutinului in regiunea transnistreana. Anunțul a fost facut de ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi. Totodata, agenția…

- Romania ar putea deveni o ținta legitima pentru loviturile Rusiei din cauza Moldovei.Așa titreaza oficiosul moscovit Pravda. Se spune nici mai mult și nici mai puțin ca piloții ucraineni antrenați in Romania pe aeronavele F-16 vor decola din Romania pentru a efectua misiuni de lupta in Ucraina. In…

- Norvegia iși sporește prezența in Moldova, relateaza IPN cu referința la presa norvegiana, care in contextul deciziei țarii scandinave de a deschide o ambasada la Chișinau il citeaza ieri, 4 februarie, pe ministrul de externe Espen Barth Eide ca „razboiul Rusiei impotriva Ucrainei amenința securitatea…