Copil și bunică, electrocutați într-un supermarket din București Incident șocant la cumparaturi Un baiețel in varsta de 5 ani și bunica lui au fost electrocutați intr-un supermarket din București. Reprezentanții magazinului spun ca vor face verificari. Incident șocant la cumparaturi Baiatul a atins barele metalice dintre carucioarele de cumparaturi, amplasate in exteriorul magazinului, și a spus ca s-a curentat. Ca sa-i demonstreze ca nu este așa, bunica a atins și ea bara metalica, moment in care mainile i s-au incleștat din cauza curentului electric, transmite Antena 1 . Imediat, femeia a leșinat, cazand pe asfalt. Dupa ce și-a revenit, a reclamat cele intamplate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incident șocant a avut loc, marți, la un supermarket din cartierul Straulești, din București. Un copil și bunica lui s-au electrocutat in zona coșurilor de cumparaturi. Copilul, in varsta de 5 ani, a atins barele metalice care despart carucioarele de cumparaturi moment in care a inceput sa planga…

- Kaufland Romania regreta incidentul petrecut in data de 2 iunie 2024, in parcarea magazinului Straulești.Imediat dupa semnalarea acestuia, echipa noastra a intervenit prompt pentru a asigura zona și am solicitat intervenția unei firme specializate, care a eliminat orice posibil pericol, fapt constatat…

- Femeia de 54 de ani, insotita de nepotul de 5 ani, a povestit clipele de cosmar prin care a trecut. }n momentul ]n care baietelul a atins barele metalice care despart carucioarele de cumparaturi de la Kaufland a inceput sa planga si sa spuna ca s-a curentat.Initial, bunica nu l-a crezut si ca sa ii…

- Un economist roman cunoscut a provocat indignare in randul oamenilor dupa ce a afirmat ca cei care caștiga mai puțin de 1.500 de euro pe luna ar putea fi considerați vinovați pentru situația lor financiara. Andrei Caramitru, un economist de renume, a declarat: „Daca venitul tau este sub 1.500 de euro…

- Doi adolescenti sunt anchetați dupa ce o femeie a reclamat ca i-au fost smulse de la gat doua lantisoare, intr-un autobuz, in București. Pe 13 aprilie 2024, politistii Brigazii de Politie pentru Transportul Public au fost sesizati de catre o femeie, de 69 de ani, ca, in timp ce calatorea cu un autobuz,…

- Criminalul evadat, marti, la București, și prins in dimineața zilei de miercuri la Oradea, s-a dat drept sofer de TIR cu masina defecta si a traversat tara cu autostopul. Cel care i-a ajutat pe politisti sa-l prinda este chiar sofer de TIR, pe care evadatul l-a abordat ca sa-l duca pana in Satu Mare,…

- Candidatul PSD-PNL pentru Capitala, Catalin Cirstoiu, a declarat luni seara, la Antena3 CNN, intrebat fiind de programul sau pentru București, ca este convins ca, daca l-ar prezenta, actualul edil Nicușor Dan „l-ar prelua imediat”.

- Veste buna pentru clienții lanțului de magazine La Cocoș. Reprezentanții companiei au anunțat ca vor fi acceptate plațile cu cardurile de tichete. Supermarketul este cunoscut pentru prețurile accesibile pe care le are, in comparație cu alte magazine mari. La Cocoș accepta plata cu tichetele de masa…