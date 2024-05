Stiri pe aceeasi tema

- Legea ungara considera traversarea ilegala a frontierei ca fiind „o infractiune mai degraba decat un drept al omului”, iar Ungaria ii opreste pe migrantii ilegali de la trecerea granitelor, a declarat miercuri premierul ungar Viktor Orban, la evenimentul NatCon (Conferinta National-Conservatorismului)…

- Ministrul francez de Externe Stephane Sejourne cere luni Chinei sa transmita ”mesaje foarte clare Rusiei” cu privire la Razboiul din Ucraina si apara o mentinere a unor relatii economice puternice cu gigantul asiatic, relateaza AFP, informeaza News.ro. ”Asteptam de la China sa transmita mesaje foarte…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti la summit-ul de la Bruxelles, au decis aseara sa avanseze cu un proiect ce vizeaza utilizarea profiturilor din activele inghetate ale Rusiei in Europa pentru a inarma Ucraina. Acest lucru ar trebui sa permita eliberarea unei sume de pana la 3 miliarde…

- In țara noastra, accesul la servicii medicale pentru ucraineni este similar celui de care beneficiaza cetațenii romani, a anunțat ministrul Sanatații Rafila. De asemenea, in țara noastra, ucraineni au acces inclusiv la programele de sanatate. „… accesul la servicii medicale pentru ucraineni in Romania…

- Comentariul lui Donald Trump ca nu va veni in sprijinul statelor NATO care nu aloca 2% din PIB pentru aparare, ba chiar va incuraja Rusia sa le atace, a provocat fiori reci in Europa, in condițiile in care ar putea reveni la Casa Alba dupa alegerile din noiembrie. Aceasta amenințare a redeschis discuțiile…

- "Europa trebuie sa isi intensifice baza industriala... Sunt o transatlanticista convinsa dar, in acelasi timp, trebuie sa construim o Europa puternica si ele merge mana in mana", a declarat von der Leyen intr-un panel la Conferinta de securitate de la Munchen.Ea a spus ca propunerea urmareste sa mareasca…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata, la Conferința de Securitate de la Munchen, ca țara sa inca poate invinge Rusia in razboi și a subliniat ca „daca nu acționam acum, Putin va reuși sa faca urmatorii ani catastrofali - catastrofali și pentru alte națiuni”, relateaza The Guardian.Vorbind…