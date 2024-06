Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Catalin Hideg, cel care i-a denuntat la DNA pe fostii generali SRI Florian Coldea si Dumitru Dumbrava, a declarat joi, intr-o interventie la Antena 3, ca acestia i-ar fi cerut, prin intermediul avocatului Doru Traila, suma de 600.000 de euro pentru a-l ajuta sa obtina o pedeapsa cu suspendare,…

- George Ogararu (44 ani), coordonatorul Academiei Steaua, a oferit declarații dupa eșecul din finala Ligii Elitelor U15, fiind ferm privind punctul sau de vedere in conflictul palmaresului dintre FCSB și Steaua. Recent, suporterii Stelei au primit o veste nemaipomenita: Curtea de Apel București a publicat motivarea…

- Sebastian Felecanu, un avocat din Iași acuzat ca a impins-o in gol, de la etajul 6, pe partenera de viața insarcinata, a fost trimis in judecata in septembrie 2022 pentru omor calificat. Inculpatul n-a recunoscut niciodata ca a ucis-o pe Monica Cioata, tanara de 26 de ani cu care avea o relație și care…

- Scandalul pentru conducerea PMP a fost tranșat de catre Curtea de Apel București. Eugen Tomac a caștigat și recursul in procesul pe care l-a avut cu Cristian Diaconescu, iar asta inseamna ca este liderul PMP.

- Cirstoiu incearca sa se scoata. Candidat al coalitiei PSD-PNL pentru functia de primar general al Capitalei și acuzat de incompatibilitate, dr. Catalin Cirstoiu incearca sa demonteze toate acuzațiile. In cadrul unei emisiuni la B1TV, Cirstoiu susține ca a oferit consultatii la clinica privata a sotiei…

- Șeful vameșilor bucureșteni, Paul Petrof și doi dintre subalternii acestui raman inca 30 de zile incarcerați la Arestul Central al Capitalei dupa ce Curtea de Apel București a respins contestațiile acestora impotriva deciziei de prelungire a masurii preventive stabilita de Tribunalul București.

- Candidatul Aliantei PSD-PNL la functia de primar general al Capitalei, medicul Catalin Cirstoiu, a reiterat luni seara ca nu este incompatibil si ca nu a primit nicio concluzie din partea Agenției Naționale de Integritate (ANI), in urma controlului Corpului de Control al Guvernului, scrie News.ro.Afirmațiile…

- Fostul premier al Romaniei, Ludovic Orban - cel care era in funcție in 2020 cand Corpul de Control al prim-ministrului a efectuat un control la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, condus de medicul Catalin Cirstoiu - a incercat sa faca lumina in acest scandal.