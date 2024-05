Stiri pe aceeasi tema

- Alianța pentru Unirea Romanilor și-a prezentat duminica, 21 aprilie, la Chișinau, in Republica Moldova, intr-un eveniment inedit, o parte dintre candidații pentru alegerile europarlamentare care se vor desfașura pe data de 9 iunie 2024. La evenimentul organizat la Chișinau, la care au participat peste…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a avut „o discutie substantiala”, la Vilnius, cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, in care a reiterat sprijinul ferm al Romaniei pentru Ucraina. „Discutie substantiala cu presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski, in marja participarii la Summitul…

- Bascana prorusa a regiunii autonome Gagauzia din Republica Moldova, Evghenia Gutul, a avertizat vineri Chisinaul ca regiunea isi va declara independenta daca Republica Moldova va alege sa se uneasca cu Romania, relateaza Agerpres.„Daca actualele autoritati moldovenesti opteaza pentru unificare (cu Romania),…

- Bascana prorusa a regiunii autonome Gagauzia din Republica Moldova, Evghenia Gutul, a avertizat vineri Chisinaul ca regiunea isi va declara independenta daca Republica Moldova va alege sa se uneasca cu Romania, informeaza EFE. „‘Daca actualele autoritati moldovenesti opteaza pentru unificare (cu Romania),…

- Romania se numara printre sustinatorii fermi ai viitorului european al Republicii Moldova, asa cum cetatenii sai isi doresc, a transmis prim-ministrul Marcel Ciolacu intr-un mesaj prilejuit de Ziua Unirii Basarabiei cu Romania, potrivit Agerpres. “Este o sarbatoare de suflet a romanilor de pe ambele…

- Cel mai bun mod de a celebra 106 ani de la Unirea Basarabiei cu Țara Mama, Romania, este sa punem in valoare legaturile dintre oamenii de pe cele doua maluri ale Prutului. Declarația a fost facuta de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, conform stiripesurse.md. In mesajul prilejuit de Ziua…

- Schimburile comerciale ale Romaniei cu Republica Moldova au crescut in 10 ani cu 2 miliarde de euro, a anunțat miercuri președintele Senatului, Nicolae Ciuca, in cadrul conferinței „Moldova Romania Capital Bridges”, relateaza Mediafax. „Apreciez ca in ultimii doi ani de zile s-au realizat legaturi…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a pledat pentru o sustinere sporita pentru Ucraina, zid de protectie pentru tara sa „atata timp cat Kievul rezista”, apreciind ca trebuie „oprit Vladimir Putin” pentru securitatea in Europa, intr-un interviu pentru Le Monde publicat vineri, relateaza AFP. „Astazi,…