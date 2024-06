Accident grav cu patru victime și trei mașini distruse în vestul țării Accident rutier grav in care au fost implicate 3 autoturisme. Accidentul s-a petrecut pe raza localitații Șimand din judetul Arad. Intervin pompierii militari ai Garzii de Intervenție Chișineu-Criș cu o autospeciala cu modul pentru descarcerare și o ambulanța SMURD. La locul evenimentului au fost alocate și doua ambulanțe ale Serviciului de Ambulanța Județean. In urma accidentului au rezultat 4 victime conștiente și cooperante, dintre care una incarcerata. Pompierii au acționat pentru extragerea victimei din autoturism, ulterior acesta fiind preluata de catre echipajele medicale. In aceste momente,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

