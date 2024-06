Stiri pe aceeasi tema

- O cisterna incarcata cu benzina si un autoturism s-au ciocnit, miercuri, pe DN 2B, in judetul Braila, iar apoi ambele vehicule au luat foc. Soferul cisternei a fost preluat de un echipaj SAJ, dar salvatorii nu pot ajunge la autoturism, unde se presupune ca s-ar afla soferul incarcerat. Traficul este…

- Accident grav in prima zi de Paști, in județul Braila. Doua persoane de 32 și 41 de ani au murit, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent de un copac. Barbatul aflat la volan avea permisul anulat.

- Un tramvai a lovit, duminica dimineața, in Braila, un taxi condus de un barbat de 67 de ani, care nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers, potrivit mediafax.ro„La data de 21 aprilie a.c.

- Un incident grav a avut loc in localitatea Sura Mica din Sibiu, unde un polițist a fost victima unui accident rutier in timp ce desfașura un control in trafic. Potrivit informațiilor preliminare, agentul se afla in exercitarea atribuțiilor sale cand a fos

- Potrivit IPJ Braila, un barbat de 49 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Scolilor din municipiul Braila, ar fi patruns in intersectia cu Bulevardul Independentei si a lovit un alt autovehicul ce se deplasa pe bulevard dinspre Calea Calarasilor, condus de o femeie de 41 de ani, din localitate.”In…