- Mii de oameni au protestat, joi, in centrul orasului Tbilisi din Georgia, pentru eliberarea fostului presedinte pro-occidental Mihail Saakasvili, care a fost incarcerat dupa revenirea din exil pe 1 octombrie, transmite Reuters.

- Mii de oameni au ieșit in strada in capitala georgiana, Tbilisi, joi, pentru a cere eliberarea fostului președinte, Mihail Saakașvili, arestat imediat dupa intoarcerea sa in țara, in 1 octombrie, relateaza Reuters.

- Aproximativ 3.000 de sustinatori ai fostului presedinte Mihail Saakasvili au manifestat luni in Georgia pentru a cere eliberarea acestuia, dupa arestarea sa la intoarcerea din exil saptamana trecuta, relateaza AFP. Purtand steagurile cu culorile rosu si alb ale acestei tari din Caucaz, multimea…

- Partidul de guvernamânt din Georgia se îndrepta duminica spre o victorie a doua zi dupa alegerile locale cruciale marcate de acuzații de frauda și arestarea la întoarcerea sa din exil a fostului președinte și opozant Mihail Saakasvili, relateaza AFP. Dupa numararea a 91% din numarul…

- Liderul partidului de guvernamint „Visul Georgian” Irakli Kobahidze a declarat ca fostul președinte reținut al Georgiei, Mihail Saakașvili, continua sa serveasca „cauzei rusești”. Cuvintele sale sint citate de TASS. Potrivit politicianului, Saakașvili acționeaza in interesul Rusiei, deoarece a fost…

- Fostul presedinte georgian si lider al opozitiei Mihail Saakasvili, 53 de ani, a fost arestat, a anuntat vineri, 1 octombrie, premierul Irakli Garibasvili, relateaza agențiile France Presse si Reuters, preluate de Agerpres . Revenirea si intemnițarea fostului presedinte ar putea agrava criza politica…

- Fostul președinte al Georgiei și actualul șef al Comitetului Executiv al Consiliului Național al Reformelor din Ucraina, Mihail Saakașvili, a anunțat ca a cumparat un bilet pentru un zbor catre Tbilisi pe 2 octombrie. El a scris despre acest lucru pe pagina sa de Facebook, relateaza Noi.md. In aceasta…

- Mihail Saakasvili, fost presedinte al Georgiei, a anuntat luni seara ca intentioneaza sa vina cu avionul acasa in ziua cand vor avea loc alegeri locale, saptamana aceasta, pentru a ajuta la "salvarea tarii" si a indemnat la proteste de strada post-electorale, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.…