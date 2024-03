VIDEO| Kamala Harris cere

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedinta americana, Kamala Harris, a indemnat duminica la o "incetare imediata a focului" pentru "cel putin sase saptamani" in Fasia Gaza și a cerut guvernului condus de Benjamin Netanyahu sa ia masuri pentru ca acolo sa ajunga mai multe ajutoare.

- Israelul a acceptat "mai mult sau mai putin" un acord de armistitiu in Fasia Gaza, in prezent mingea aflandu-se "in terenul Hamas", a declarat sambata un responsabil american, in timp Statele Unite au inceput sa parasuteze ajutor umanitar in teritoriul palestinian, relateaza AFP, citat de AGERPRES.…

- Israelienii au "acceptat practic" o propunere de incetare a focului de șase saptamani in Gaza, a declarat sambata un inalt oficial al administrației Biden, transmite CNN. De cealalta parte, Hamas nu a fost inca de acord cu o "categorie definita ca ostatici vulnerabili".Cele șase saptamani de incetare…

- Organizația palestinaina islamista Hamas a propus un plan detaliat de incetare a focului in Fașia Gaza, ca raspuns la o propunere formulata saptamana trecuta de mediatorii din Qatar și Egipt și susținuta de SUA și Israel. Potrivit Reuters, ”contra-proiectul Hamas” prevede trei etape cu o durata de 45…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel.Seful diplomatiei britanice David Cameron si omologul sau german Annalena Baerbock considera ca exista o "necesitate urgenta" pentru o "incetare durabila a focului" in Fasia Gaza, dar se opun…

- Adunarea Generala a ONU a cerut marti "o incetare a focului umanitara imediata" in Gaza, un text neobligatoriu care, totusi, isi propune, prin majoritatea sa covarsitoare, sa exercite presiuni asupra Israelului si a aliatului sau american.

- Adunarea Generala a Natiunilor Unite va vota probabil marti un proiect de rezolutie care cere o incetare imediata umanitara a focului in conflictul dintre Israel si militantii palestinieni Hamas in Fasia Gaza, au declarat duminica diplomati, potrivit Reuters, informeaza News.ro.Acest pas vine dupa…