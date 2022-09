VIDEO. Japonia, lovită de un taifun „foarte puternic”. Locuitorii mai multor insule avertizați că trebuie să se adăpostească Un taifun ”foarte puternic”, Muifa, se apropie, duminica, de mai multe insule din sudul Japoniei, eveniment care a determinat autoritatile locale sa ceara locuitorilor sa se adaposteasca de ”valuri si vanturi puternice” inainte ca taifunul sa loveasca uscatul, relateaza AFP. Duminica dupa-amiaza, taifunul s-a aflat la 180 de kilometri sud de Ishigaki (insula din extremitatea […] The post VIDEO. Japonia, lovita de un taifun „foarte puternic”. Locuitorii mai multor insule avertizați ca trebuie sa se adaposteasca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Taifunul Muifa se afla duminica in apropierea mai multor insule din sudul Japoniei, motiv pentru care autoritațile le cer locuitorilor acestei regiuni sa se adaposteasca de „valurile și vanturile puternice”, relateaza AFP, conform News.ro . Duminica dupa-amiaza, taifunul a provocat rafale de vant de…

- O fetita in varsta de 20 de luni a murit in noaptea de marti spre miercuri, 31 august, in nord-estul Spaniei dupa ce a fost lovita de grindina in timpul unei furtuni extrem de violente, au anuntat autoritatile locale si sanitare din aceasta tara, relateaza AFP. O bucata de grindina „a lovit-o in cap”…

- Locuitorii comunei Ștefan cel Mare din Vaslui sunt extrem de suparați pe NATO și pe avioanele de lupta ale Alianței care s-au trezit sa faca antrenamente chiar deasupra localitații lor. „Ne-au alungat norii de ploaie, iși bat joc de satenii noștri, facand piruiete in aer, sperie animalele pe camp, cainii…

- Mai multe explozii au loc acum la baza militara aeriana Novofedorivtsi din Crimeea ocupata de ruși, potrivit unor martori și oficialitați. Avioanele ruse care ataca sudul Ucrainei cu rachete decoleaza de obicei de pe acest aerodrom. Locuitorii din apropiere au relatat, citați de Kryminform, ca exploziile…

- In ciuda propagandei de-o parte și de cealalta a frontului, foarte puține lucruri se petrec in realitate in Herson, scriu jurnaliștii italieni de la Corriere della Sera, care au ajuns in regiunea ce a capitulat prima in fața invaziei ruse din februarie. „Era inca iarna la inceputul lunii martie, cu…

- Japonia a confirmat primul caz variola maimutei, la Tokyo, a anunțat, luni, guvernatorul capitalei, relateaza Reuters. Persoana infectata este un barbat in varsta de 30 de ani care s-a intors din Europa. El se afla in prezent internat intr-un spital, a precizat guvernatorul Tokyo Yuriko Koike. Organizatia…

- Un festivalier din Japonia a inchiriat pe perioada festivalului cel mai exclusivist apartament al unui hotel tematic. anunța Monitorul de Cluj. Acesta a platit peste 10.000 de euro pentru 4 nopți de cazare. Printre surprizele pregatite de organizatori pentru turistul japonez se numara amplasarea unui…

- Toyota Motor a anuntat joi ca planuieste o suspendare suplimentara a productiei auto din Japonia in iunie si iulie, din cauza deficitului de semiconductori si a unui focar de Covid-19 la unul dintre furnizorii sai, transmite Reuters. Este pentru a treia oara cand cel mai mare producator auto din lume…