- Ivan Sztojka, ucigasul handbalistului Marian Cozma, a ajuns din nou in spatele gratiilor, la un an si trei luni dupa ce a fost eliberat din inchisoare pentru buna purtare. Cel care l-a omorat pe „Pasarila”, in 8 februarie 2009, a fost arestat fiind acuzat ca a participat la organizarea de grup infracțional.…

- Sase persoane cu varste cuprinse intre 27 si 60 de ani au fost retinute in cadrul anchetei privind activitati de proxenetism desfasurate in zona orasului Grenoble. Dintre persoanele retinute, un roman in varsta de 27 de ani, considerat liderul retelei infractionale, a fost plasat in arest preventiv,…

- Un cetatean roman a fost impuscat mortal de politisti in Jakarta, capitala Indoneziei, dupa ce s-ar fi opus arestarii si ar fi incercat sa sustraga arma unui om al legii, iar un al doilea cetatean roman a fost arestat.

- Un chinez care incerca sa obțina drept de ședere in Italia declarand ca este roman a fost reținut de carabinieri, informeaza Digi24.ro. Comandantul unei secții de carabinieri din Italia a fost contactat de registratura municipalitații, care, alaturi de poliția locala, i-a prezentat un caz neobișnuit.…

- Dinamo debuteaza azi in Liga Campionilor, grupa D. ”Buldogii” joaca, in Elveția, la Kadetten Schaffhausen. Dinamo București e la a patra participare consecutiva in grupele Ligii Campionilor, iar obiectivul este sa depașeasca performanța din sezonul trecut, cand a ajuns pana in play-off. Trupa are patru…

- Sportivul roman Alexandru Raicu a fost invins de britanicul Eric Ham, marti, la cat. 73 kg, in turul 3 la la Campionatele Mondiale de judo de la Tokyo.Raicu trecuse in primele tururi de turkmenul Mominjan Arzikulov si americanul Alexander Turner.