Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, tata a 5 copii, a fost gasit mort in cabina autocamionului, pe o autostrada din Spania. Citește și: S-a caștigat premiul de 5,8 milioane euro la Joker! Biletul caștigator a costat 20 lei Polițiștii au gasit camionul oprit intr-o zona izolata, fara acoperire la serviciile de telefonie sau…

- Doi agenți de poliție din Spania au fost raniți in timpul unei urmariri pe strazile din Madrid, dupa ce un șofer roman, aflat la volanul unei mașini furate a refuzat sa opreasca la control, relateaza Știri Diaspora.Șoferul roman, un tanar in varsta de 29 de ani, conducea o mașina furata in momentul…

- Victor Ponta spune ca a fost terorizat in cursa Tarom catre Madrid, de doi interlopi „tatuați ca in inchisorile din America Latina“. Potrivit lui Ponta, atat pasagerii, cat și membrii echipajului au fost agasați de doi indivizi agresivi, care au creat un climat de haos și violența la bordul aeronavei.„Azi…

- Un accident cumplit a avut loc in Danemarca, pe un bulevard din Taastrup. Un roman beat și drogat a fost arestat in strainatate, dupa ce a provocat un accident mortal. Barbatul a omorat o tanara in varsta de 21 de ani in cumplitul accident rutier. Acesta a lovit mai multe mașini și s-a rasturnat cu…

- Ioan Clamparu, alias „Cap de porc” sau „Ion de la Madrid”, a dat militaria jos din pod, in pușcarie. Dupa ce i-a reclamat pe judecatori și pe gardieni, Clamparu a obținut redeschiderea unui dosar penal, in care țintele sale sunt medicii penitenciarului.

- Gruparea FC Voluntari anunta ca jucatorul Andreas Nita a fost supus unei interventii chirurgicale la ligamentul incrucisat al piciorului drept, la spitalul Ruber Internacional din Madrid.Potrivit sursei citate, jucatorul a fost operat de renumitul doctor Ripoll, considerat unul din cei mai buni medici…

- Horațiu Moldovan (25 de ani), portarul Rapidului, s-a ințeles cu Atletico Madrid și va pleca in Spania sambata, 20 ianuarie, pentru a face vizita medicala la trupa lui Diego Simeone. Aracadie Zaporojanu, impresarul internaționalului roman, a anunțat ca Horațiu va juca impotriva lui FCU Craiova, azi…

- Revelion de coșmar pentru mai mulți romani care petreceau Revelionul la un restaurant din Madrid, Spania. Au fost dați afara de poliție pentru ca proprietarul localului, roman și el, nu avea autorizație, relateaza site-ul Știri Diaspora.