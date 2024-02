Stiri pe aceeasi tema

- Soferul implicat intr un accident rutier pe D.N. 2A, in afara localitatii Stupina in urma cu cateva zile a ajuns dupa gratii. Potrivit IPJ Constanta, la data de 24 ianuarie a.c., in jurul orei 22.45, politistii din cadrul Serviciului Siguranta Rutiera au fost sesizati cu privire la faptul ca pe D.N.…

- Un baiețel de 9 ani, originar din Republica Moldova, a murit, dupa ce a fost lovit de un tren in Italia. Copilul incerca sa treaca calea ferata și nu a observat locomotiva, care se apropia, scrie presa italiana .

- Accident cumplit in Argeș. Directorul aeroportului din Sibiu ar fi produs o tragedie, dupa ce a intrat cu autoturismul sau intr-o alta mașina, la volanul careia se afla un barbat. Șoferul a decedat in urma impactului, iar directorul ar fi la spital, alaturi de soția lui, in stare grava.

- Accident de-a dreptul cutremurator pe o șosea din SUA. Doi oameni și-au pierdut viața și alți noua au fost raniți, dupa ce 35 de vehicule s-au izbit in mod șocant. Ceața ar fi fost de vina pentru haosul dezlanțuit, relateaza observatornews.ro .

- ACCIDENT rutier pe o strada din Cugir, provocat de un tanar de 19 ani. O femeie a ajuns la spital, dupa ce doua mașini s-au lovit O femeie a fost transportata la spital, miercuri dupa-amiaza, dupa ce a fost ranita intr-un accident rutier produs pe o strada din Cugir. In eveniment au fost implicate doua…

- Pompierii militari de la Vatra Dornei au fost alertați, vineri seara, cu privire la un accident rutier cu un autoturism rasturnat in afara parții carosabile, pe raza comunei Carlibaba.La fața locului s-a constatat ca autoturismul se rasturnase la o diferența mare de nivel. Din nefericire, s-a ...

- ACCIDENT rutier in cartierul Partoș din Alba Iulia. O femeie ranita ușor, dupa ce doua mașini s-au lovit. Trafic ingreunat Un accident rutier s-a produs marți dimineața, in zona cartierului Partoș din Alba Iulia. Din primele informații o femeie a fost ranita ușor, dupa ce doua mașini s-au lovit. Potrivit…

- Un barbat de 30 de ani din municipiul Arad a fost arestat preventiv 30 de zile, dupa ce s-a urcat la volanului unei masini neinmatriculate si a lovit alte doua autoturisme parcare regulamentar. Totul s-a intamplat dupa ce barbatul consumase alcool. ”La data de 7 decembrie a.c., in jurul orei…