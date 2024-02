Stiri pe aceeasi tema

- Agricultorii spanioli au continuat miercuri manifestatiile zilnice pentru a protesta fata de dificultatile sectorului, blocand autostrazi in aproape toate zonele tarii, dar mai ales in sud, unde au provocat chiar amanarea unei curse cicliste, relateaza AFP. Mai mult de zece portiuni de autostrazi…

- Un roman a murit in Spania, intr-un accident stupid! O componenta metalica a airbag-ului i-a secționat vena jugulara Presa spaniola relateaza moartea, in condiții bizare, a unui roman care conducea mașina spre aeroportul din Palma de Mallorca și care a fost implicat intr-o coliziune ușoara.Barbatul,…

- Horațiu Moldovan (25 de ani), portarul Rapidului, s-a ințeles cu Atletico Madrid și va pleca in Spania sambata, 20 ianuarie, pentru a face vizita medicala la trupa lui Diego Simeone. Aracadie Zaporojanu, impresarul internaționalului roman, a anunțat ca Horațiu va juca impotriva lui FCU Craiova, azi…

- Un muzeu din Madrid, Spania, a obținut dreptul de a pastra un tablou furat de naziști de le evrei. Decizia a fost luata de o instanța din SUA. In fața judecatorului, avocații muzeului au dovedit ca au cumparat tabloul cu buna credința, potrivit Reuters.Decizia unui tribunal din California se refera…

- Șeful diplomației israeliene a declarat ca o va trimite inapoi pe ambasadoarea Israelului la Madrid, dupa ce predecesorul sau a rechemat-o in contextul in care premierul spaniol Pedro Sanchez a pus sub semnul intrebarii legalitatea operațiunilor militare israeliene din Fișia Gaza. Rodica Radian-Gordon…

- Revelion ruinat pentru 400 de romani care petreceau intr-un restaurant din Madrid, detinut de un conational. Nu au mai apucat sa bea sampania la miezul noptii, pentru ca au fost evacuati de politisti fara multe discutii. In timp ce administratorii spun ca nu au nicio vina, multi clienti au emotii ca…

- Un profesor de limba araba si imam al unei moschei din Madrid a fost arestat sub suspiciunea ca ar recruta tineri pentru gruparea Statul Islamic (SI), a anuntat joi Garda Civila spaniola, relateaza AFP.

- La cererea Parchetului European (EPPO) din Madrid (Spania), au fost efectuate 13 percheziții. 24 de persoane au fost arestate in aceasta saptamana, in cadrul unei anchete privind o frauda de 25 de milioane de euro in domeniul TVA. Frauda era orchestrata de un grup infracțional organizat. Acesta se intinde…