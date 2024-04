Stiri pe aceeasi tema

- Caldura și energia electrica se vor ieftini pentru locuitorii din majoritatea regiunilor din Moldova, inclusiv din Balți. Marți, ANRE a aprobat noile tarife. Astfel, consumatorii din nordul țarii vor plati pentru energia termica 2245 de lei/Gcal fara TVA, ceea ce reprezinta o scadere de 970 de lei.…

- Europa s-ar putea confrunta cu situatii ''catastrofale'' in cazul in care nu evalueaza riscurile climatice cu care se confrunta, multe dintre acestea aflandu-se deja la un nivel critic, a avertizat luni Agentia Europeana de Mediu (AEM), informeaza Agerpres.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca Rusia a reusit sa obțina planurile contraofensivei ucrainene din 2023 inainte chiar ca aceasta sa inceapa, dar ca Ucraina are un ”plan clar” pentru o noua contraofensiva. ”Planurile noastre de contraofensiva erau pe masa Kremlinului inainte ca actiunile…

- Marina Regala a Marii Britanii ia in considerare posibilitatea de a impune tuturor marinarilor o pregatire obligatorie in domeniul schimbarilor climatice, ceea ce a atras critici din partea unor lideri politici și reprezentanți ai societații civile. Planurile Marinei Britanice de a impune cursuri online…

- Atacuri devastatoare ale rușilor cu drone și rachete la granița Romaniei. Mai multe explozii puternice au putut fi auzite din localitațile din apropiere de granița, iar unele s-au auzit chiar și din municipiul Tulcea. Rusia a atacat cu drone regiunile dunarene ale Ucrainei, adica cele aflate pe granița…

- 1000 de blocuri au fost lasate fara apa și caldura in București. The post 1000 de blocuri au fost lasate fara apa și caldura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Italian Prime Minister Giorgia Meloni called for a new partnership with Africa on Monday, unveiling a long-awaited plan aimed at boosting economic ties, creating an energy hub for Europe and curbing immigration, according to Reuters. Speaking at a one-day summit attended by more than two dozen African…

- Locuitorii din municipiul Campina sunt sfatuiti de autoritati sa nu consume apa furnizata in sistem centralizat, in conditiile in care, la o proba de rutina care a fost prelevata in vara anului trecut, au fost depistate depasiri ale unor parametri, rezultatele fiind anuntate la circa sapte luni de la…