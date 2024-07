Orașul în care locuitorii sunt obligați prin lege să râdă în fiecare zi Prefectura Yamagata din Japonia a adoptat o ordonanța prin care li se cere locuitorilor sa rada zilnic, pentru a promova o mai buna sanatate fizica și pishica. Oponenții spun insa ca oamenilor nu li se poate lua dreptul constituțional de a nu rade. Guvernul local din prefectura Yamagata din Japonia a adoptat saptamana trecuta o […] The post Orașul in care locuitorii sunt obligați prin lege sa rada in fiecare zi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

