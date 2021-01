Stiri pe aceeasi tema

- O membra democrata a Congresului, Ilhan Omar, a anuntat miercuri ca pregateste documentele pentru un impeachment impotriva presedintelui in exercitiu Donald Trump, dupa ce sustinatori ai acestuia au invadat Capitoliul in timpul sesiunii Congresului pentru certificarea rezultatelor la alegerile prezidentiale…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, Jonathan Hoffman, a anunțat miercuri ca intreaga Garda Naționala din capitala americana Washington a fost mobilizata dupa ce cladirea Capitolului a fost ocupata de susținatorii lui Donald Trump. S-au tras focuri de arma și s-a dat cu grenade lacrimogene. De asemenea…

- CNN transmite ca o femeie a fost impușcata in piept și se afla in stare critica, in cursul asedierii Congresului SUA de catre susținatorii lui Donald Trump in ceea ce o parte din presa americana numește „lovitura de stat”. Si agentia EFE a relatat ca cel putin o persoana a fost ranita de glont…

- Washington DC, capitala federala a Statelor Unite, a mobilizat Garda Naționala pentru a ii asista pe polițiști daca va fi nevoie in timpul protestelor planuite de susținatorii lui Donald Trump inainte și in timpul procedurii de validare a victoriei lui Joe Biden in Congres, in data de 6 ianuarie, scrie…

- Campania de vaccinare anti-COVID din Statele Unite are parte și de unele incidente. In graba de a imuniza cat mai repede populația, unele cadre medicale dintr-o clinica de vaccinare din Boone County au incurcat serurile, scrie ABC News. Potrivit sursei citate, un numar de 42 de persoane care s-au prezentat…

- Berlinul nu intentioneaza sa dea inapoi in disputa cu Statele Unite asupra gazoductului Nord Stream 2, a declarat pentru DPA ministrul german de externe Heiko Maas. "Nu este cazul sa vorbim despre suveranitatea europeana daca prin aceasta se intelege ca noi sa facem totul in viitor asa…

- Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a asigurat vineri ca Beijingul este pregatit sa coopereze cu presedintele ales al SUA, Joe Biden, in privinta mai multor prioritati, dar a avertizat Washingtonul impotriva unui "mccarthyism" anti-chinez, informeaza AFP preluat de agerpres. Dupa luni de confruntare…

- Uniunea Europeana l-a invitat marti pe presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, sa intoarca pagina trecutului si sa accepte un nou parteneriat transatlantic, ‘coloana vertebrala a unei noi aliante globale’, transmite AFP, preluata de Agerpres. ‘Sanatate, clima, digital, reforma sistemului multilateral…