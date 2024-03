Stiri pe aceeasi tema

- Chinese leader Xi Jinping told visiting Dutch Prime Minister Mark Rutte on Wednesday that attempts to restrict China’s access to technology will not stop the country’s advance, according to AP News. The Netherlands imposed export licensing requirements in 2023 on the sale of machinery that can make…

- Uniunea Europeana nu se va lasa intimidata de posibile contramasuri luate de Moscova impotriva intentiei de a folosi veniturile rezultate din activele rusesti inghetate in Europa pentru a inarma Ucraina, a afirmat vineri Charles Michel, presedintele Consiliului European. ”Nu suntem intimidati de Rusia.…

- Sase persoane, intre care patru copii, au fost ucise in capitala canadiana Ottawa, miercuri seara tarziu, a anuntat joi politia, un caz care zguduie o tara in care crimele in masa sunt rare, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro. Six people — four children and two adults — were killed at a home…

- Saizeci si sase de persoane au fost arestate vineri dimineata la Paris, dupa blocarea cu baloti de paie si tractoare de catre agricultori a Bulevardului Champs-Elysees in zona Arcului de Triumf , a anuntat politia capitalei franceze, informeaza AFP și Agerpres. #Francia: Azione a sorpresa degli #agricoltori.…

- Prețul gazelor naturale in Europa a scazut la un nivel nemaiintalnit de dinainte de declanșarea crizei energetice din regiune, in urma cu aproape trei ani. Cotațiile de referința (Title Transfer Facility – TTF) au ajuns la 22,53 euro pe megawatt-ora, cel mai scazut nivel din mai 2021 incoace. Scaderea…

- Un accident grav s-a produs in aceasta dimineața in Capitala, in fața Palatului Parlamentului. In urma acestuia au rezultat 5 victime, potrivit Antena3 CNN. In acest moment, Poliția se afla la fața locului și face cercetari. In incident au fost implicate doua mașini. Una dintre ele a intrat in gardul…

- Furtuna Isha lovește Europa. Meteorologii au emis avertizari cod roșu și cod portocaliu de vreme rea și fenomene meteo extreme, in mai multe țari. Furtuna Isha a ajuns peste vestul, nord-vestul și centrul Europei. Avertizari meteo de vreme rea, emise de meteorologi, valabile luni, 22 ianuarie: Cod roșu…

- Intr-o confruntare cinematografica in ajunul Anului Nou, „Wonka”, fantezia muzicala capricioasa cu Timothee Chalamet in rolul tanarului Willy Wonka, a cucerit casele de bilete, ocupand primul loc in vanzare, cu o cifra impresionanta de 29,5 milioane de dolari din vanzarea de bilete. Caștigurile de 22,7…