VIDEO Imaginile rușinii vin de la Brăila. Angajații unui hipermarket aruncă puii la promoție către pensionarii îngrămădiți să prindă unul Scene umilitoare și revoltatoare au avut loc sambata la un hipermarket din Braila. Angajații sunt surprinși in timp ce le arunca clienților, in majoritate pensionari, pui la rotisor, la promoție. Oamenii stau cu mainile pe sus ca sa prinda puiul mai ieftin. Oferta a fost anunțata in magazinul Kaufland din Braila, moment in care mulți […] The post VIDEO Imaginile rușinii vin de la Braila. Angajații unui hipermarket arunca puii la promoție catre pensionarii ingramadiți sa prinda unul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O intamplare bizara a avut loc intr-un supermarket Kaufland din Braila. Potrivit imaginilor postate de un tanar pe rețelele de socializare, mai mulți cetațeni s-au batut pentru un pui la rotisor Este vorba despre o oferta tentanta la un supermarket din Braila, care a iscat aglomerație și scandal. Mai…

- Pensionarii care primesc pensia pe card pot primi dovada plații printr-un e-mail, potrivit unui proiect initiat de deputati liberali, adoptat in sedinta de marti a Senatului. Astfel, pensionarii care incaseaza pensia pe card nu vor mai primi talon de pensie de la postas, asa cum se intampla pana acum.…

- Trei angajati ai unui magazin din comuna Draganești Vlașca, județul Teleorman, au fost batuti de interlopi, pentru ca patronul nu ar fi platit taxa de protectie. Imaginile violente au fost surprinse de camerele de supraveghere ale magazinului. Incidentul s-a petrecut miercuri, 16 iunie, in zona unei…

- Ploua torențial in Capitala, iar canalizarea nu face fața așa cum se intampla de fiecare data. In jurul orei 19,00 Bucureștiul era acoperit de ape, aproape nicio strada nu mai era vizibila. In stațiile STB au fost surprine persoane care coboara din autobuz in apa care le ajunge peste genunchi. ANM a…

- Ploua torențial in Capitala, iar canalizarea nu face fața așa cum se intampla de fiecare data. In jurul orei 19,00 Bucureștiul era acoperit de ape, aproape nicio strada nu mai era vizibila. In stațiile STB au fost surprine persoane care coboara din autobuz in apa care le ajunge peste genunchi. ANM…

- Purtatorul de cuvant al ISU Braila, Ștefan Stoian, a declarat joi, la Antena 3, ca cisterna care s-a rasturnat pe DN 21A, intre localitatile Baraganu si Tandarei, a explodat. „Nu a fost ranita nicio persoana aflata la locul interventiei, echipajele si-au luat masurile de precautie”, a adaugat purtatorul…

- Oamenii de știința avertizeaza ca Mauna Loa, cel mai mare vulcan activ de pe Pamant, ar putea erupe. Mauna Loa ar putea fi reactivat de un vulcan invecinat, Kilaues. Potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), o erupție a Mauna Loa nu este iminenta, insa au fost raportate…

- Un jandarm a ajuns, joi, la spital, dupa ce a a fost injunghiat de un barbat care amenința ca se arunca de la etajul unui bloc. Jandarmul a intervenit intr-un bloc de pe bulevardul Dorobanților, din Braila, unde un barbat, in varsta de 53 de ani, amenința ca se arunca de la etajul 4. Intr-un […] The…