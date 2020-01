Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de doi ani a fost gasita de salvatori sub darmamaturi, protejata de corpul mamei sale, dupa seismul care a devastat Turcia. La randul sau, femeia a fost ținuta in brațe de soț.

- Doua persoane si-au pierdut viata, iar alte zece au fost ranite in urma unui accident in lant in care au fost implicate 25 de masini, produs vineri pe o autostrada in republica Adigheia din Caucazul de Nord, a anuntat intr-un comunicat Ministerul pentru Situatii de Urgenta din Rusia.

- Șapte barbați au atacat și batut o adolescenta de 18 ani din Sankt Petersburg, dupa ce au insultat-o din cauza ca ”arata ca o lesbiana”, relateaza The Moscow Times. Ecaterina Lysikh, în vârsta de 18 ani, a fost batuta de șapte barbați dupa ce au urmarit-o pe ea și pe prietenele…

- Un copil de 3 ani și bunicul sau au murit dupa ce au cazut in gol de pe scara unui bloc din Bistrița, de la etajul al doilea. Barbatul se intorcea acasa cu nepotul lui atunci cand s-a produs tragedia. Barbatul a murit la scurt timp, in urma impactului, copilul fiind transportat in stare critica la Urgențe.…

- Momente dramatice in Albania. Salvatorii romani trimiși in Albania pentru a ajuta autoritațile locale dupa cutremurul devastator, au scos de sub daramaturi doua persoane, un barbat și o femie, care au murit imbrațișați, potrivit Mediafax. Intervenția de recuperare a celor doua cadavre a durat mai bine…

- Cel putin 21 de persoane au murit, iar cateva sute au fost ranite in urma cutremurului produs in Albania, conform celui mai recent bilant anuntat de autoritati, informeaza cotidianul La Repubblica, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Decizie neașteptata- Vedeta PRO intra in politica Potrivit…

- Concerte hip-hop, demonstratii de mestesuguri populare si sporturi urbane sunt incluse in programul festivalului Racnetul Carpatilor, organizat de Primaria Capitalei in zilele de 28 si 29 noiembrie, la Romexpo, potrivit news.ro.Bucurestiul de la mahalaua interbelica la cartierul de astazi…

- Un bloc a fost evacuat și echipe de cercetare biologica, radiologica și nucleara verifica cauzele imbolnavirilor severe soldate, pana acum, cu 3 decese. Alerta a fost declanșata dupa ce opt persoane, printre care cinci copiii, au avut simtomele unei intoxicații chimice severe in urma unei dezinsecții…