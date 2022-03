Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele SUA Kamala Harris a declarat vineri, in conferința de presa susținuta la Palatul Cotroceni, alaturi de președintele Klaus Iohannis, ca mulțumește poporului roman pentru curaj si pentru generozitatea fata de refugiatii ucraineni. „SUA sunt angajate in prietenia cu Romania. Evaluam situația…

- Vicepresedintele american Kamala Harris a ajuns la Bucuresti, vineri dupa-amiaza, in contextul unui scurt turneu in estul Europei menit sa transmita un semnal suplimentar de sustinere a statelor de pe flancul estic al aliantei nord-atlantice in fata agresiunii Rusiei, care a invadat Ucraina in 24 februarie.…

- Ministrul afacerilor externe din Canada, Melanie Joly se va afla, luni, in Romania, urmand sa fie primita, la ora 13.00, la Palatul Cotroceni, de catre presedintele Klaus Iohannis. Oficialul canadian va avea o intrevedere si cu ministrul de Externe Bogdan Aurescu. Cei doi ministri vor sustine o conferinta…

