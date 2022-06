Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a ajuns in Romania, dupa ce a fost preluata din Bulgaria. Fostul ministru iși va ispasi pedeapsa la Penitenciarul Targșor, imediat dupa ce va fi predata autoritaților de la Penitenciarul Giurgiu. De ce condiții va dispune in inchisoare.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat, miercuri, ca Elena Udrea va fi adusa in Romania pana in 20 iunie. Ministrul a precizat ca țara noastra a demarat procedura de trimitere a documentelor necesare pentru aducerea in țara a Elenei Udrea, dupa decizia definitiva a instanței bulgare ca…

- Judecatorii din Bulgaria au decis, miercuri, ca fostul ministru Elena Udrea ramane in arest, dupa un nou termen al procesului. Termenul final pentru cererea de extradare a fost stabilit pentru 10 iunie. “Au fost acceptate toate probele mai putin martorii care trebuiau sa demonstreze deciziile CCR, dar…

- Curtea de Apel din Sofia a amanat din nou, miercuri, decizia privind extradarea in Romania a Elenei Udrea. Judecatorii bulgari au stabilit ca noul termen sa fie in 8 iunie. Ea este de mai mult de o luna in arest in Bulgaria, iar o instanța s-a pronunțat deja, in 19 aprilie, in favoarea extradarii. Elena…

- Judecatorii bulgari au hotarat, marți, ca Elena Udrea sa fie extradata in Romania pentru a-și executa condamnarea la șase ani de inchisoare primita in dosarul „Gala Bute”. Decizia luata de Tribunalul din Blagoevgrad nu este definitiva, putand fi contestata la Curtea de Apel de la Sofia. Elena Udrea,…

- Judecatorii bulgari au amanat cu cinci zile, pentru 19 aprilie, judecarea procesului privind extradarea in Romania a Elenei Udrea, in baza mandatului european de arestare emis de autoritațile romane. Urmatorul termen de judecata a fost stabilit pentru 19 aprilie la ora 14.30. Intre timp, mandatul de…

- Judecatorii bulgari au decis extradarea Elenei Udrea in Romania. Hotararea nu este definitiva, urmand a fi judecat apelul pe 14 aprilie. Pana atunci, Udrea ramane in arest. Elena Udrea a fost adusa, sambata, in jurul orei 15.00, la tribunalul din Bulgaria, unde a stat mai bine de 2 ore. Ea a fost reprezentata…