Stiri pe aceeasi tema

- La nici doua saptamani pana la ridicarea controalelor la frontiera, situația este una de-a dreptul hilara. Deși ni se pun bețe in roate și ni se permite intrarea doar in Air Schengen, autoritațile din Romania, in speța MAI și Poliția de Frontiera, s-au gandit sa aplice controale in spațiul Schengen,…

- Andrew și Tristan Tate, reținuți pentru 24 de ore in Romania la cererea autoritaților britanice, vor fi eliberați din custodia Poliției, dupa ce Curtea de Apel București a aprobat cererea Regatului Unit de extradare a acestora, dar amana extradarea pana dupa finalizarea procesului din Romania. Curtea…

- Presedintele PPE, Manfred Weber, a declarat marti, la Bucuresti, in conferinta de presa comuna cu presedintele PNL Nicolae Ciuca, ca Romania trebuie sa puna oameni competenti in Parlamentul European. ”Romania va decide pe 9 iunie daca veti avea o echipa puternica in Bruxelles sau isi va irosi voturile…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența vrea sa cumpere mii de kilograme de TNT pentru distrugerea munițiilor neexplodate. Potrivit unui anunț de participare publicat in SEAP, din 1 martie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența vrea sa achiziționeze Trinitrotoluen – TNT in valoare…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a promulgat legea privind folosirea canabisului in scop medical dupa ce activiștii au cerut o astfel de masura pentru tratarea persoanelor ranite sau traumatizate de razboiul declanșat de Rusia, conform Reuters. Peste 6 milioane de persoane, inclusiv pacienti…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, le-a spus liberalilor, miercuri, in ședința BPN al PNL, ca de modul in care se va organiza partidul pentru alegerile din acest an depinde supraviețuirea formațiunii. ”Tot ce va insemna reușita noastra in alegeri depinde de organizare și atitudine. Din perspectiva mea,…

- Presedintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. este criticat pe retelele sociale pentru ca a folosit un elicopter prezidential pentru a participa la un concert al trupei rock britanice Coldplay intr-o provincie aflata la nord de capitala Manila, relateaza Reuters. Peste 40.000 de spectatori s-au indreptat…

- Pagina premierului Marcel Ciolacu a fost luata cu asalt de mii de inimioare trimise de catre fanii sai din Bangladesh, Maroc, Libia sau Tunis la postarea in care anunța ca Romania va intra in Schengen cu frontiera aeriana. Postarea sa are peste 5.300 de like-uri, din care aproape 800 sunt hohote de…