- "Am dat curs invitatiei premierului desemnat si presedintelui PNL pentru consultari in ceea ce priveste constituirea unei majoritati. A fost o discutie destul de sintetica legata de acest subiect. Lucrurile sunt in logica decisa de Curtea Constitutionala si de presedinte in consultarile pe care le-am…

- ”2020 e un an important pentru toți A fost o onoare sa fac parte din Guvernul Romaniei, iar acum inchei activitatea de secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru a ma dedica campaniei PMP pentru alegerile locale. La ședința Colegiului Național din 15 februarie,…

- "ALDE sustine alegerea primarilor in doua tururi, pentru ca astfel vor avea o legitimitate reala. Alegerea in doua tururi reprezinta revenirea la normalitatea democratica. Mai mult, va mai domoli din hegemonia partidelor mari, a caror inventie a fost alegerea intr-un singur tur", a scris Tariceanu…

- "PSD susține introducerea unui salariu minim european reprezentand 60% din salariul mediu al fiecarui stat membru. Daca susții și tu acest lucru, poți semna petiția ce va fi inaintata Parlamentului European”, se arata intr-o postare a PSD de pe Facebook. Social-democrații precizeaza ca Romania…

- Jurnalista Cristina Țopescu a murit, ea fiind gasita duminica seara de polițiști în casa sa din orașul Otopeni, au precizat pentru Mediafax surse din poliție. Urmeaza sa fie efectuata o expertiza. Cristina Țopescu avea 59 de ani. „În cursul acestei seri (duminica, n.r.),…

- Din pacate, sfarșitul de an vine cu vești proaste din partea Irinei Rimes: vedeta Pro TV și totodata una dintre cele mai iubite artiste din Romania a ajuns de urgența la spital, chiar inainte de Revelion, anunța protv.ro.Anunțul a fost facut de vedeta prin intermediul rețelei de socializare…

- Anuntul este legat de selectarea a unei lucrari artistice (din doua propuneri concrete) care sa fie pe gustul majoritatii si a fost lansata chiar de primarul orasului Galati, Ionut Pucheanu. Cei interesati pot vota pana pe 16 decembrie, inclusiv.

- Fostul secretar general PSD Codrin Ștefanescu a criticat decizia premierului Ludovic Orban de a-l pastra in funcție pe ministrul Finanțelor dupa ce Senatul a adoptat o moțiune simpla indreptata impotriva lui Florin Cițu.„Deci Citu de la Finante nu pleaca, nu demisioneaza si nu e impresionat…