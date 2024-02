Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Daniel Buda se arata convins ca primarul municipiului Cluj-Napoca și președintele Consiliului Județean Cluj vor candida la alegerile locale pentru noi mandate in funcțiile deținute la ora actuala.

- Decesul fostei sotii a presedintelui Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise – Camelia Tise – nu a fost violent si nu au fost identificate elemente privind posibilitatea unui act de agresiune, au transmis polițiștii. „Cu privire la cauza de ucidere din culpa inregistrata la data de 5 februarie a.c., la…

- Camelia Tișe, fosta soție a președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a fost gasita decedata in locuința ei din Cluj-Napoca. Ea locuia pe strada Ploiești, iar descoperirea a fost facuta de menajera. Femeia avea 47 de ani. Cauza decesului nu este cunoscuta deocamdata. Camelia Veronica Tișe…

- Fosta soție a președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe a fost gasita decedata in casa in aceasta dimineața. Vestea a cazut ca un trasnet peste cei care o cunoșteau pe Camelia Tișe, in varsta de 47 de ani, un cunoscut notar din Cluj-Napoca. Camelia Tișe a fost gasita, luni dimineața, fara suflare…

- Fosta soție a președintelui Consiliului Județean Timiș, Alin Tișe, a fost gasita decedata in locuința sau din Cluj-Napoca. Camelia Veronica Tișe, fosta soție a presedintelui Consiliului Judetean Cluj, in varsta de 47 ani, a fost gasita decedata in locuinta situata in Cluj-Napoca, potrivit Realitatea…

- Comisia tehnica de Urbanism, din cadrul Consiliului Județean Cluj, a analizat astazi un proiect pentru construirea unui ansamblu de locuințe la Tureni Acest proiect insa, a primit deocamdata un aviz negativ....„arata ca un cartier chinezesc” susțin urbaniștii. Cert este ca s-a solicitat proiectantului…

- Spitalul de Copii din Cluj a fost dotat cu o noua ambulanța pentru transportul pacienților. Aceasta a fost achiziționata de Consiliul Județean Cluj in cadrul unui proiect cu finanțare europeana Consiliul Județean Cluj a recepționat o ambulanța care a fost deja livrata Spitalului Clinic de Urgența pentru…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Cluj, instituție aflata in subordinea Consiliului Județean Cluj, a semnat contractele de finanțare pentru modernizarea celor doua centre publice din județ, care asigura servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, pentru persoanele…