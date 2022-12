Stiri pe aceeasi tema

- Didier Deschamps va continua ca selectioner national al Frantei cel putin pana la Campionatul European de fotbal din anul 2024, dupa ce a reusit sa-i califice pe Les Bleus in semifinalele Cupei Mondiale din Qatar, a anuntat duminica ziarul Le Parisien, citat de agentia EFE Fii la curent cu cele…

- Fotbalistul Karim Benzema s-ar putea alatura lotului Frantei pentru Cupa Mondiala 2022 daca se va reface dupa accidentarea din cauza careia a parasit cantonamentul nationalei antrenate de Didier Deschamps inainte de startul turneului, a indicat FIFA pentru presa franceza, citata de EFE. Fii la…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Frantei, Didier Deschamps, a declarat sambata seara, dupa victoria cu 2-1 a echipei sale in fata Danemarcei, la CM 2022 din Qatar, ca s-a dovedit inca odata forta echipei, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mijlocasul selectionatei Frantei, Paul Pogba, nu va evolua la Cupa Mondiala din Qatar din 2022, a anuntat avocatul si agentul sau Rafaela Pimenta, intr-un comunicat transmis, luni, AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Nu putem sa mai tegiversam lucrarile de infrastructura, a transmis vineri premierul Nicolae Ciuca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- In Anul omagial al rugaciunii in viața Bisericii și a creștinului, inauguram o colecție de citate ale ierarhilor romani despre rugaciune. Prezentam mai jos 10 citate de la Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, extrase din predici mai noi sau mai vechi, aparute pe basilica.ro. Fii la…

- Ministrul de externe al Franței face marți o vizita neanunțata la Kiev in semn de solidaritate cu Ucraina, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului va organiza in 6 octombrie un eveniment cultural in memoria PS Vasile Flueraș. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…