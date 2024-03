Stiri pe aceeasi tema

- Imaginea din 1936 surprinde momentul in care banditul Coroiu și cei 36 de complici ai sai sunt aduși la proces, insoțiți de soldați cu baionetele la arma. Se vede adunata o mulțime curioasa de spectatori, dornici sa asiste la acest eveniment cu repercusiuni sociale deosebite. Banditul Coroiu, o figura…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Bacau aduce clarificari privind cazul tragic al bebelușului care a pierit din cauza rujeolei. Potrivit informațiilor furnizate de DSP, copilul, in varsta de un an și șase luni, a suferit un transplant hepatic in februarie 2023 și se afla sub tratament imunosupresor,…

- Golurile lui Chirila, Ciumașu și „dubla” lui Denis Ganea au permis echipei lui Costel Enache sa se impuna cu un sonor 4-1 (2-0), in fața echipei care trecuse cu 4-0 și 2-0 de CSM Bacau Primavara a inceput cum nu se poate mai bine pentru divizionara C FC Bacau. Vineri, in ultimul joc de verificare […]…

- Astazi, intr-un amplu demers de investigație, Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a efectuat percheziții la Primaria Bacau. Operațiunea vizeaza documentele referitoare la un apartament situat in Strada Pictor Aman, unde se presupune ca locuiește o angajata a primariei fara a avea acest drept legal.…

- Invinși fara drept de apel sambata, in etapa a 15-a a Ligii Zimbrilor (a doua a returului și prima din 2024), in deplasare, de SCM Politehnica Timișoara, cu 28-24 (15-9), handbaliștii de la CSM Bacau au coborat pe locul 9 in clasament. Iar programul nu se anunța bland pentru echipa lui Leonard Bibirig,…

- In cursul anului 2023, specialiștii pirotehnicieni din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau au desfașurat un numar impresionant de 80 de misiuni pirotehnice. Aceste operațiuni au vizat asanarea teritoriului de muniție ramasa neexplodata, distrugerea…

- Sport Club Municipal Bacau, club sportiv de elita in sportul romanesc, a cunoscut in perioada 2020-2023, provocari oarecum existențiale care au dus la adaptarea clubului tradițional al bacauanilor, cu o vechime de peste 70 de ani de activitate, la realitațile și necesitațile momentului actual. Incepand…

- Așezamantul social „Samarineanul Milostiv”, patronat de Parohia „Sfantul Gheorghe” din Bacau, a gazduit, recent, cea de a II-a ediție a concursului „Cupa Moș Craciun” la șah, la care au participat 40 de copii de la Cercul de șah „Școala din Tinda Raiului”, patronat de parohia amintita, și de la Cercul…