- Mii de oameni protesteaza in Portland, cel mai mare oras din statul american Oregon. Cetatenii sunt in strada de mai bine de 50 de zile fata de actiunile brutale ale politiei si agentilor...

- Ciocniri violente între manifestanți și forțele de ordine au marcat din nou noaptea de vineri spre sâmbata în orașul american Portland, statul Oregon, care de aproape doua luni este teatrul unor manifestații contra rasismului și, acum, împotriva detașarii agenților federali din…

- Autoritatea de supraveghere interna a Departamentului de Justitie a deschis joi investigatii referitoare la utilizarea fortei de catre agenti federali in Portland, Oregon, si Washington, in timpul protestelor recente impotriva violentei politiei, transmite Reuters.

- Purtând caști de protecție și tricouri galbene, mame din America îi confrunta pe agenții federali care poarta echipament de lupta, pentru a-i proteja pe protestatarii din Portland și, în curând, în alte orașe în care președintele Trump a spus ca va trimite forțe federale,…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni ca intentioneaza sa trimita forte federale in unele orase majore, pentru a lua masuri impotriva protestelor anti-rasism, in timp ce folosirea de masini nemarcate si a ofiterilor neidentificati in Portland, Oregon a provocat nemultumiri la nivel national,…

- Militanți pentru drepturile omului și aleși americani au denunțat vineri seara arestarea sumara a manifestanților, reținuți pe strazile din Portland de agenți federali care circula în mașini nesemnalizate, scrie AFP."Ceea ce se întâmpla în momentul de fața în…

- Guvernatorul statutului american Oregon, Kate Brown, a denuntat interventia agentilor federali asupra protestatarilor din Portland ca „abuz de putere” dupa ce acestia au aparut in masini nemarcate si au luat in custodie manifestanti anti-rasism considerati violenti.

- Mii de oameni au ieșit din nou in strada, in Hong Kong. Protestele, intrerupte de pandemie, s-au reluat din cauza unei legi controversate, pe care Beijingul vrea s-o impuna fostei colonii britanice, relateaza Digi24.ro .