- Locuitorii din Seine-Port (Franta) au adoptat o motiune care interzice utilizarea telefoanelor mobile in spatiile publice, relateaza Ouest-France, potrivit news.ro.Primarul considera ca aceasta este o problema de sanatate publica si doreste sa ajute in special parintii sa limiteze timpul petrecut…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza ori care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca politia locala a emis a avertizare cu privire la existenta unui risc crescut de producere a unor proteste violente in Atena, in ciuda interzicerii oricarui…

- Incepand de vineri, 15 decembrie, municipiul Sibiu va fi inscris oficial in Traseul Cultural al Consiliului Europei – Historic Cafes Route, odata cu dezvelirea placuței ce atesta acceptarea in prestigioasa rețea europeana a Restaurantului Pardon Cafe, situat pe strada Cetații – Cea mai frumoasa strada…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu un mesaj, dupa ședința de constituire a Consiliului Municipal Chișinau. „Indiferent din ce partid politic facem parte, oamenii ne-au votat pentru ca sa furnizam rezultate”, a scris edilul.

- REȘIȚA – Reșița, in „pericol” sa fie asaltata de nemți. Dar sunt pașnici, pentru ca vor sa investeasca. Ne referim la doua companii germane cu care primaria poarta discuții dupa ce acestea s-au aratat interesate de oraș! Reprezentanții uneia dintre ele vor fi prezenți la Reșița in perioada 5-15 decembrie,…

- S-a aflat unde s-ar ascunde Catalin Cherecheș, dupa ce a fost condamnat la cinci ani de inchisoare. Primarul din Baia Mare ar fi intr-o țara din Europa, alaturi de mama și soția lui. Polițiștii continua sa il caute pe acesta pentru a-l duce la inchisoare.

- Pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 200 mm, de pe strada 23 August din localitatea Eforie Nord, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile astazi, 12 noiembrie 2023, in intervalul orar 11.30 17.00. Pentru executarea…