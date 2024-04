Stiri pe aceeasi tema

- Clujenii se lupta in continuare cu pasarile galagioase care iși fac cuibul langa locuințele lor. Pe o strada din Buna Ziua, locuitorii spun ca zgomotul produs de ciori este infernal, și nu se oprește de dimineața pana seara. Mai mult, oamenii se plang ca acestea fac dezastru, lasand in urma lor foarte…

- Clujenii care locuiesc in Grigorescu reclama ca, aproape in fiecare seara, șoferi teribiliști se strang in cartier și fac drifturi, deranjand liniștea tuturor. Oamenii cer autoritaților locale sa intervina, sustinand ca ar fi benefic ca poliția sa supravegheze zonele in care sunt semnalate astfel de…

- Parcul Farmec din cartierul Maraști a fost renovat și redeschis publicului la inceputul anului trecut. Cei care locuiesc in zona sunt insa nemulțumiți de felul in care acesta a fost ingrijit pana in prezent. Un clujean reclama faptul ca exista mai multe probleme cu vegetația, spațiul de joaca pentru…

- Seara trecuta a avut loc un accident rutier in cartierul Maraști din Cluj-Napoca. Un copil a fost acroșat de un autoturism. A intervenit de urgența un echipaj SMURD. Minorul a fost transportat ulterior la spital. Accidentul a avut loc pe strada Teleorman. Clujenii care au fost martori la intervenția…

- Clujenii reclama ca in Parcul Rozelor, in apropiere de skatepark se plimba tot felul de indivizi dubioși, de multe ori aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Aceștia cer Primariei sa intervina și sa realizeze mai multe controale in zona. ,,Buna seara, in parcul rozelor, in zona…

- Locuitorii din Seine-Port (Franta) au adoptat o motiune care interzice utilizarea telefoanelor mobile in spatiile publice. Primarul considera ca aceasta este o problema de sanatate publica. Cei 1.800 de locuitori din Seine-Port, precum si vizitatorii, vor trebui sa limiteze de acum inainte utilizarea…

- Locuitorii strazii Mamaia din cartierul Grigorescu nu sunt mulțumiți de faptul ca drumul pe care locuiesc a fost renovat folosindu-se piatra cubica. Oamenii zic ca din cauza acesteia zgomotul produs de viteza mare este foarte deranjant și perturba perioada de somn.„Va scriu in legatura cu traficul de…