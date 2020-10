Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 2 octombrie 2020, Colegiul National Militar "Alexandru Ioan Cuza" Constanta a primit drapelul de lupta.In acelasi timp, unitatea de invatamant militar aniverseaza 139 de ani de existenta.Iata datele transmise de reprezentantii Colegiului National Militar "Alexandru Ioan Cuza":Cu ocazia aniversarii…

- Aproximativ 620 de studenti ai sectiilor civila si militara, debutanti in primul an de studii la Academia Navala Mircea cel Batran, din Constanta, vor incepe joi cursurile, pentru primul semestru fiind stabilita atat prezenta fizica, prin rotatie in laboratoare, ateliere si salile pentru activitati…

- Toate unitatile de invatamant liceal si postliceal din cadrul Ministerului Apararii Nationale au inceput luni, 14 septembrie, cursurile, in conditii de respectare a tuturor masurilor de siguranta sanitara impuse pentru prevenirea transmiterii virusului SARS-CoV-2. In anul de invatamant 2020-2021 s-au…

- Aproximativ 300 de militari din Romania si Ucraina participa la o noua editie a exercitiului Riverine 2020, pe fluviul Dunarea, in zona cuprinsa intre Tulcea si Izmail (Ucraina), organizat de Fortele Navale Romane (FNR) in perioada 7-11 septembrie. Potrivit unui comunicat de presa transmis,…

- Fortele Navale Romane (FNR) au sarbatorit, luni, 90 de ani de la intrarea in serviciul Marinei Militare a distrugatoarelor Regele Ferdinand si Regina Maria, predecesoarele fregatelor ce le poarta astazi numele, informeaza un comunicat de presa transmis de Statul Major al Fortelor Navale (SMFN).…

- Drapelul de lupta al unitatii a fost predat noului comandant al regimentului, in prezenta Sefului Statului Major al Fortelor Navale, contraamiral Mihai Panait.Locotenentndash;colonelul Dumitru TODOSIUC a predat conducerea Regimentului 307 Infanterie Marina "Heracleea" loctiitorului sau, locotenentndash;colonel…

- In urma cu o luna, prima promotie de dupa reinfiintare a Colegiului National Militar "Alexandru Ioan Cuza" din Constanta a sarbatorit finalul de an scolar, ceremonia fiind onorata de viceamiralul dr. Alexandru Mirsu, seful Statului Major al Fortelor Navale, contraamiralul Mihai Panait, comandantul Flotei,…